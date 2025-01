video suggerito

Lucio Presta commenta l'uscita di Bonolis: "Anche le persone perbene come te incontrano la donna sbagliata" Lucio Presta commenta l'annuncio di Paolo Bonolis sulla collaborazione, ormai terminata, con la sua agenzia Arcobaleno Tre. Il noto agente lascia intendere che nella decisione abbia un peso anche la ex moglie del conduttore.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'annuncio di Paolo Bonolis, che ha comunicato con un post su Instagram che dopo 35 anni di collaborazione assidua, ha lasciato l'agenzia di Lucio Presta, l'Arcobaleno Tre, è intervenuto anche il manager a commentare l'accaduto. Parole piuttosto amare quelle del noto agente che, quindi, lasciano presumere che tra lui e il conduttore le cose non si siano chiuse così bene.

Il commento di Lucio Presta

Un commento lapidario, quello che Lucio Presta lascia indisturbato sotto al post pubblicato da Paolo Bonolis su Instagram. Il noto agente televisivo, nonché produttore di alcuni programmi di cui il conduttore è stato protagonista, ha esordito dicendo: "Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze". Il riferimento è chiaramente rivolto a Sonia Bruganelli, ex moglie di Bonolis, con la quale il presentatore romano mantiene tutt'oggi uno stretto rapporto. L'insinuazione di Presta lascerebbe intendere che in questa scelta, dopo 35 anni di onorata carriera, ci sarebbe lo zampino della ex consorte che, d'altra parte, proprio nelle sue storie ieri aveva pubblica un reel con questa frase: "Quando un pagliaccio si trasferisce in un castello non diventa un re. È il castello che diventa un circo", una condivisione che ha tutto l'aspetto di una stoccata, pur senza avere ben chiaro a chi possa essere rivolta.

L'annuncio di Paolo Bonolis

Dal canto suo, invece, Paolo Bonolis non ha ulteriormente ribattuto alla questione sollevata da Lucio Presta e nel comunicato con cui ha affermato di aver chiuso la sua collaborazione con la Arcobaleno Tre, sottolineando anche gli anni di lavoro insieme, non ha fatto menzione a possibili attriti consumatisi negli ultimi mesi, tali da sfociare in quello che è a tutti gli effetti un divorzio professionale, forse tra i più importanti finora subiti dall'agente più noto della tv.