Ciao Darwin, Lucio Presta attacca Mediaset: “Fine di un format, consumato da anni di repliche”

Lucio Presta è tra i pochi agenti del mondo dello spettacolo che utilizza i social per far sentire la sua voce. In una domenica di metà luglio decide di farla sentire per parlare di Ciao Darwin, il format storico condotto da Paolo Bonolis, la cui avventura si è chiusa un anno fa con l'edizione conclusiva, ma che Mediaset continua a utilizzare in forma di replica a distanza di anni, come accaduto ieri sera, sabato 12 luglio, in prima serata su Canale 5.

Le parole di Lucio Presta su Ciao Darwin

La denuncia, stringata ma decisa, di Lucio Presta sui social, riguarda proprio questo dettaglio e parte da un dato ineludibile, quello degli ascolti del 12 luglio). Queste le parole di Presta: "Dalla strada al palco in replica supera Ciao Darwin in replica. Fine di un format che é stato un cult per anni e le continue repliche hanno finito per consumare".

Presta parla naturalmente in difesa del format di quello che per molti anni è stato il suo più celebre assistito, Paolo Bonolis, al quale è stato legato anche da una forte amicizia. Il loro rapporto lavorativo si è interrotto all'inizio di quest'anno, ma Presta analizza il caso di Ciao Darwin come se il programma, in buona sostanza, appartenesse un po' anche a lui.

Che le repliche abbiano usurato Ciao Darwin è un dato di fatto. Il programma ha fruttato per anni a Canale 5 un ritorno anche in replica e il caso più eclatante c'è stato nelle settimane della prima ondata di Covid, quando il programma tornò a registrare ascolti fuori da ogni previsione anche per l'effetto "resto a casa", imponendosi come fenomeno. Poi nella scorsa stagione è arrivato l'atto conclusivo di Ciao Darwin, a oltre vent'anni dalla prima edizione. Uno dei format più longevi della storia di Mediaset, al quale Bonolis ha messo fine.

La separazione tra Presta e Bonolis

Nel parlare di Presta e della loro separazione era stato proprio Paolo Bonolis a inizio 2025: "Mi auguro che Lucio faccia serenamente il suo lavoro con le persone con cui l’ha sempre fatto – aveva detto a Tv Sorrisi e Canzoni – Non cambia niente, cambia solamente che abbiamo chiuso il nostro rapporto dopo 35 anni e amen". In quegli stessi giorni Presta aveva commentato la scelta di Bonolis in modo decisamente più piccato: “Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze”.