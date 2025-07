Ascolti TV sabato 12 luglio: chi ha vinto tra Ciao Darwin e Dalla strada al palco

Ha vinto la replica del programma Dalla strada al palco trasmessa da Rai1 con il 16.3% di share. La replica di Ciao Darwin proposta da Canale5 si è fermata al 13.5%. In onda anche film molto amati come Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni e Jurassic Park. Tutti i dati Auditel di ieri, sabato 12 luglio.

La prima serata di ieri, sabato 12 luglio, è stata caratterizzata da tanti film e programmi di intrattenimento. Rai1 ha proposto la replica del programma Dalla strada al palco, condotto da Nek e Bianca Guaccero. Canale5 ha proposto Ciao Darwin, trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nei palinsesti anche film molto amati come Jurassic Park e Fuochi d'Artificio. Vediamo tutti i dati Auditel di sabato 12 luglio.

La sfida degli ascolti TV tra Dalla strada al palco e Ciao Darwin

Nella prima serata di ieri, sabato 12 luglio, tanto intrattenimento in TV. Rai1 ha proposto Dalla strada al palco. Il programma condotto da Nek e Bianca Guaccero è stato seguito da 1.745.000 spettatori pari al 16.3% di share. Dati sufficienti ad attestarsi come trasmissione più vista della serata. Canale5, invece, ha lasciato spazio a una puntata in replica del programma Ciao Darwin. Il programma condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti è stato seguito da 1.320.000 spettatori con il 13.5% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Gli occhi blu dell'ossessione. Il film con Lexi Minetree, Andrew Spach e Maeve Quinlan è stato seguito da 876.000 spettatori pari al 7.2% di share. Rai3 ha proposto Un altro Ferragosto. Il film con Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica e Laura Morante ha registrato 793.000 spettatori con il 6.8% di share. Italia1 ha lasciato spazio a Jurassic Park. Il film con Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough e Bob Peck ha interessato 531.000 spettatori con il 4.8% di share. Su Rete4, Fuochi d'Artificio. Il film con Leonardo Pieraccioni, Vanesa Lorenzo, Claudia Gerini, Massimo Ceccherini e Barbara Enrichi è stato seguito da 639.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7, il film The Peacemaker ha registrato 632.000 spettatori con il 5.4% di share. Sul Nove, Faking It, bugie criminali – Il naufragio del Costa Concordia ha interessato 306.000 spettatori con il 2.5% di share. Su Tv8, Alessandro Borghese – 4 ristoranti è stato seguito da 378.000 spettatori con il 3% di share.