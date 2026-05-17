Ascolti TV ieri 16 maggio: boom per Eurovision Song Contest 2026 con il 36% di share, Il Gladiatore si ferma al 12.2%

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Gli ascolti TV di ieri, i dati Auditel di sabato 16 maggio. Rai1 ha trasmesso la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. Ha vinto la Bulgaria, mentre l'Italia con Sal Da Vinci si è classificata quinta. Canale5 ha trasmesso il film Il Gladiatore. Su Rete4, spazio ad Alberto Sordi e al film Il marchese del Grillo. In access prime time, Mediaset ha trasmesso La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Per ovvi motivi, non è andato in onda il programma Affari tuoi di Stefano De Martino.

Eurovision Song Contest 2026 distrugge Il Gladiatore

Rai1 ha lasciato spazio alla finale dell'Eurovision Song Contest 2026 che ha visto trionfare la Bulgaria con la cantante Dara e il tormentone Bangaranga. Sal Da Vinci con la canzone Per sempre sì si è classificato quinto e ha fatto il pieno di emozioni. L'evento è stato un grande successo. È stato seguito da 5.033.000 spettatori pari al 36% di share. Canale5 ha puntato su un cult. Ha trasmesso, infatti, Il Gladiatore. Il film con Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed e Derek Jacobi si è fermato a 1.621.000 spettatori con il 12.2% di share.

La ruota della fortuna fa il 24% senza De Martino

In access prime time, Gerry Scotti si è scontrato direttamente con l'Eurovision Song Contest. La nuova puntata del programma La ruota della fortuna ha registrato 4.290.000 spettatori con il 24% di share. Affari tuoi di Stefano De Martino non è andato in onda.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Rai2 ha trasmesso la serie tv The Rookie che ha interessato 598.000 spettatori pari al 3.5% di share. Rai3 ha proposto il programma di approfondimento Sapiens – Un solo pianeta. Mario Tozzi ha interessato 433.000 spettatori con il 2.8% di share. Su Italia1 in onda Kung Fu Panda 4, che è stato seguito da 544.000 spettatori con il 3.2% di share. Rete4 ha puntato sul cult di Alberto Sordi Il marchese del Grillo che ha raccolto 743.000 spettatori con il 5% di share. Su La7, In altre parole è stato seguito da 1.083.000 spettatori con il 6.1% di share. Sul Nove, Accordi & disaccordi è stato la scelta di 515.000 spettatori con il 3.4% di share.