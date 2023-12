Amadeus rompe il sodalizio con Lucio Presta ad un mese da Sanremo: “Divergenze professionali” Amadeus rompe il sodalizio professionale con il suo storico agente Lucio Presta. La notizia è riportata da Italia Oggi che adduce tra le motivazioni della rottura: “divergenze professionali”. Il tutto a poco più di un mese da Sanremo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Amadeus e Lucio Presta hanno rotto il loro sodalizio professionale. Una notizia inaspettata che arriva dopo anni e anni di collaborazione, ma soprattutto si verifica a poco più di un mese dalla prossima edizione del Festival di Sanremo, il quinto per il conduttore. Lo riporta la testata ItaliaOggi, secondo cui alla base di questa clamorosa separazione ci sarebbero "divergenze lavorative e professionali che erano iniziate l’anno scorso".

I motivi dell'addio a Lucio Presta

Stando a quanto ricostruito dal noto quotidiano, gli attriti tra il conduttore e il suo storico agente si sarebbero acuiti proprio con i vari Festival di Sanremo, sebbene il loro sodalizio professionale sia sempre stato particolarmente proficuo negli anni e abbia portato grandi soddisfazioni ad entrambi. Su Italia Oggi si legge chiaramente:

Arrivato alla sua quinta edizione consecutiva come direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus si è sentito libero di lavorare sempre più in autonomia, non solo sulla selezione dei cantanti in gara ma pure su quella degli ospiti sulla quale invece in passato Presta aveva voce in capitolo.

Le divergenze, quindi, sarebbero nate proprio da qui, dall'ingerenza che Presta avrebbe avuto nella gestione della parte relativa allo spettacolo, non tanto su quella musicale dove Amadeus avrebbe avuto una più ampia libertà.

I presunti attriti tra Paolo Bonolis e Lucio Presta

Oltre alla rottura con Amadeus, il quotidiano riporta anche quelle che, per ora, sembrano essere solo voci non pienamente confermate sugli attriti in essere tra un altro grande protagonista della tv, Paolo Bonolis e il suddetto Presta. Considerando che l'ex moglie del conduttore romano, Sonia Bruganelli, ha preso le distanze dal noto agente televisivo, non è escluso che una nuova separazione, in tempi brevi, possa verificarsi anche con il volto di Ciao Darwin.