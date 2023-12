Al Bano contro Amadeus: “Volevo andare a Sanremo, ma lui ha detto no” Albano Carrisi ha rivelato tutto il suo disappunto per non essere stato incluso nel cast di Sanremo: “Il piano di Amadeus era di non avermi al Festival”.

"Il piano di Amadeus era di non avermi al Festival. Lo rispetto, ma sono dispiaciuto". Sono queste le parole di Albano rilasciate in una lunga intervista a Libero. Il cantante di Cellino San Marco conferma di aver inviato un brano per partecipare a Sanremo, ma che il conduttore "non ha neanche ascoltato". Parole dure, che aveva già pronunciato a Un giorno da pecora, e che adesso riconferma: "Io ho vissuto Sanremo fin da bambino e per me il vero Sanremo è la gara".

Le parole di Albano Carrisi su Sanremo

Albano Carrisi ha rivelato tutto il suo disappunto per non essere stato incluso nel cast di Sanremo: "Ho scritto ad Amadeus dicendogli che era mia intenzione partecipare al Festival", ha raccontato Albano. La risposta del direttore artistico e conduttore è stato un no con questa spiegazione: "Che dopo il botto dello scorso anno con Morandi e Ranieri gli sembrava un’assurdità che dovessi partecipare come concorrente in gara". Al Bano, deluso per questa decisione, ha avvertito una mancanza di rispetto, sottolineando che la sua partecipazione quest'anno non era prevista nemmeno come ospite d'onore.

Albano Carrisi e il patriarcato

L'intervista è anche l'occasione per Albano di parlare dei temi politici e di attualità. Sulla vicenda Cecchettin e il dibattito sul patriarcato, le idee del cantante sono molto chiare:

Chi ha commesso quel delitto è un coglione impazzito, non un patriarca. Non bisogna colpevolizzare la società. È un caso. Un caso che fa molto rumore e sovrasta il silenzio degli altri. Che rappresentano la maggior parte, fortunatamente. Basta vedere quante migliaia di giovani si presentano al cospetto del Papa quando vengono chiamati a radunarsi. Questo significa che c’è una parte sana della nostra società che rappresenta la maggioranza.

Poi, Albano aggiunge: "Matriarcato e patriarcato sono due realtà inscindibili. Nell’accezione sana dei termini".