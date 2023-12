Al Bano escluso da Sanremo 2024: “Sono convinto che Amadeus non abbia neanche ascoltato la canzone” Al Bano ai microfoni di Un giorno da pecora: “Onestamente un po’ di dispiacere c’è ma ero già stato avvertito da Amadeus mesi prima che mandassi la canzone”.

Al Bano è tra gli esclusi del Festival di Sanremo 2024. L'artista ne ha parlato ai microfoni del programma Un giorno da pecora su Rai Radio1. Carrisi ha manifestato non solo la comprensibile delusione, ma anche la convinzione che Amadeus non abbia ascoltato la sua canzone, scartandola a prescindere. Ecco quanto ha dichiarato nel programma radiofonico condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Al Bano escluso dal Festival di Sanremo 2024

Al Bano non sarà tra i 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2024. Si aggiunge dunque ad Arisa, Michele Bravi, i Jalisse, Alexia e tantissimi altri artisti che si sono sentiti dire di no da Amadeus. Carrisi ha ammesso di essere dispiaciuto, perché per lui il palco dell'Ariston ha da sempre grande significato:

La mia canzone più che esclusa non è stata neanche ascoltata. Onestamente un po’ di dispiacere c’è ma ero già stato avvertito da Amadeus mesi prima che mandassi la canzone, però io non mi arrendo mai. Mi spiace per il brano: è dedicato allo Spallanzani. L’idea è stata dello stesso Francesco Vaia, (direttore generale dello Spallanzani, ndr) che ha partecipato alla creazione.

Perché secondo Al Bano, Amadeus non avrebbe ascoltato il suo brano

Al Bano si è detto convinto che Amadeus non abbia ascoltato il suo brano perché, dopo il successo da lui riscontrato come ospite, non lo vorrebbe come concorrente: "Secondo me Amadeus non ha neanche ascoltato la canzone perché non mi voleva come concorrente visto il grande successo che ho avuto come superospite nel 2023 con Morandi e Ranieri. Però Sanremo, da sempre, è nato come gara, in gara hai l’adrenalina. A fare il superospite mi sono divertito ma la gara è un’altra cosa. E presentare il festival? Non ho L’età". Al Bano di certo non ha intenzione di arrendersi, dunque non è detto che chi ama la sua musica non abbia modo di vederlo sul palco dell'Ariston il prossimo anno.