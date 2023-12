Sanremo 2024: i nomi dei 30 cantanti big in gara annunciati da Amadeus Amadeus annuncia al Tg1 i nomi dei primi 27 cantanti in gara a Sanremo 2024, ai quali si aggiungeranno altri 3 artisti da Sanremo Giovani. Ecco chi si esibirà all’Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024.

A cura di Andrea Parrella

Il primo atto di Sanremo 2024 arriva con l'annuncio dei cantanti che si esibiranno all'Ariston dal 6 al 10 febbraio prossimi. Il conduttore e direttore artistico Amadeus sceglie ancora il Tg1 come sede per svelare a tutta Italia i nomi degli artisti che si esibiranno in quello che dovrebbe essere il suo quinto e ultimo Festival.

I cantanti di Sanremo 2024

Un cast di cantanti che conta grandi ritorni, ex vincitori che si rimettono in gioco, debutti importanti, anticipato da un'importante novità annunciata a poche ore dallo svelamento dei nomi, ovvero l'aumento del numero di artisti in gara. Con l'edizione 2024i cantanti passano da 26 a 30. Quelli annunciati da Amadeus saranno solo 27, con gli ultimi 3 che verranno fuori dalla gara di Sanremo Giovani del 13 dicembre. Ecco la lista dei primi 27 artisti in gara:

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D'Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Renga e Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr. Rain

Maninni

Ricchi e Poveri

I 27 cantanti annunciati, cui si aggiungeranno i 3 vincitori di Sanremo Giovani.

I numeri di Sanremo 2024

Qualche numero particolare in questo cast di Sanremo. Sono sei i partecipanti che hanno vinto in passato la manifestazione (Emma, Il Volo, Renga, Mahmood per due volte e I ricchi e poveri). I Ricchi e Poveri tornano all'Ariston dopo molti anni, eguagliando a 13 partecipazioni Fausto Leali, Claudio Villa e Michele Zarrillo e pericolosamente vicini al record di Al Bano, Peppino di Capri, Toto Cutugno, Milva e Anna Oxa a 15 partecipazioni totali a testa. In minoranza le donne in gara, 8 in tutto, mentre sono tre gli esordi d'eccezione: Alessandra Amoroso, Ghali e i Negramaro, che avevano partecipato al festival in passato, ma tra gli ospiti.

Il cambio di regolamento di Sanremo 2024

Per l'ultimo Sanremo della sua carriera, o di questo ciclo, Amadeus fa le cose in grande e porta il numero degli artisti in gara dai 26 della scorsa edizione. Il comunicato è stato pubblicato la mattina del 3 dicembre, con la seguente variazione al regolamento di Sanremo 2024:

Il numero degli Artisti invitati dal Direttore Artistico, di cui al capitolo “Gli Artisti”, viene variato da 23 (ventitré) a 27 (ventisette). Conseguentemente viene variato anche il numero complessivo di Artisti in gara, che – comprensivo dei 3 artisti vincitori di Sanremo Giovani edizione 2023 – passa da 26 (ventisei) a 30 (trenta).

Una modifica che porterà, con ogni probabilità, a un allungamento delle cinque serate, in linea con quanto lo stesso Amadeus aveva annunciato giorni prima, quando nel corso di un incontro pubblico aveva chiaramente ritto gli indugi rispetto a un tema eterno del Festival, ovvero la durata delle serate, annunciando che non sarebbero finite prima delle 2 di notte.

La scenografia del Festival di Sanremo 2024

Oltre all'annuncio dei cantanti in gara, in apertura dell'edizione del Tg1 delle 13 Amadeus ha mostrato anche le prime immagini virtuali della scenografia del prossimo Festival di Sanremo, che anche quest'anno, per la quinta edizione consecutiva, è affidata a Gaetano e Maria Chiara Castelli.