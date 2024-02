Il testo e il significato di Tu no, la canzone di Irama a Sanremo 2024 Irama, nome d’arte di Filippo Maria Fanti, al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Tu No. Qui il testo e il significato della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Irama, Sanremo 2024

Irama, nome d'arte di Filippo Maria Fanti, arriva al Festival di Sanremo 2024 con il brano Tu No. Si tratta della quinta partecipazione al Festival per l'autore toscano, dopo l'esordio nel 2016 con Cosa Resterà, prima di riprovarci qualche anno più tardi, nel 2019, con La ragazza con il cuore di latta, finito al settimo posto. Poi nel 2021, quando si presenta con La genesi del tuo colore, non potrà calcare il palco dell'Ariston: a causa di una persona positiva nel suo staff, Irama è dovuto rimanere isolato nella sua stanza d’albergo nonostante il tampone negativo da Covid-19. L'ultima partecipazione, nel 2022 con Ovunque Sarai, lo vede raggiungere la quarta posizione finale. L'orchestra durante la sua esibizione sarà diretta dal maestro Giulio Nenna. Qui il testo e il significato di Tu no.

Il testo di Tu no

Ma tu no

Tu no

Tu no

Tu no

Quando non c’eri

E non stavo in piedi

Avrei voluto aggrapparmi a un ricordo

Soltanto per vivere

E griderò forte

Ma non starò meglio

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Quando non c’eri

Passavano i mesi

E in un secondo tutto intorno era invisibile

E dimenticherò chi sei

Mi dimenticherò di te

E non lascerò

Non ti lascerò

Ancora una volta vedermi crollare

E mi innamorerò di lei

Ma tu non saprai mai chi è

Cado ma in fondo me lo merito

Il fondo è così gelido

No

Tu no

Tu no

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri

Quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Di te

Non posso riportarti da me

Tu sorridevi

Cercavi un modo per proteggermi

Però non c’eri quando volevo che tu fossi qui

Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te

Il significato di Tu no

Irama sarà uno dei protagonisti sul palco dell'Ariston di Sanremo 2024: alla sua quinta partecipazione, si presenta con una ballad che sembra seguire le orme di Ovunque Sarai, dal titolo Tu no. L'autore toscano ha descritto così il brano nell'intervista a RaiPlay: "Ha un cuore soul, ha tante sonorità che mi appartengono. È molto emotiva. È ricca di emozioni. È forse la canzone più emotiva che ho scritto nell’ultimo periodo".