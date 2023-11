Sanremo 2024, chi sono le tre co-conduttrici con Fiorello annunciate da Amadeus per il Festival Nella serata di mercoledì 29 novembre, durante l’edizione del TG1 delle 20, Amadeus ha annunciato le tre donne che saranno le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2024, insieme a Fiorello che sarà presente come co-conduttore nell’ultima serata.

A cura di Ilaria Costabile

Il Festival di Sanremo 2024 si avvicina e c'è trepidante attesa per conoscere tutte le novità di questa nuova edizione. Amadeus, come ormai d'abitudine, è ospite dell'appuntamento delle 20 con il Tg1 per annunciare le co-conduttrici che lo accompagneranno nelle serate della kermesse, ovvero dal 7 al 10 febbraio 2024, dal momento che Marco Mengoni aprirà il Festival. Si tratta di Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e a sorpresa Rosario Fiorello. Sono già stati annunciati, invece, i conduttori del Prima Festival, ovvero Paola e Chiara, Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Il collegamento con Fiorello

"Sto cercando di abituarmi ai tuoi collegamenti, alle due di notte. Sono al Foro Italico dove tu mi hai detto che arriveranno le conduttrici, arriveranno nei van", dice Fiorello nel salutare l'amico Amadeus in attesa di poter fare il suo annuncio nello studio del Tg1 insieme ad Emma D'Aquino. "Eccoci qui, meglio della Russia di Pupo" dice il mattatore nell'accogliere i van che portano le co-conduttrici, senza sapere che sarebbe stato proprio lui a ricevere un annuncio inaspettato da Amadeus.

I nomi delle conduttrici di Sanremo 2024

Quella delle conduttrici è senza dubbio una delle notizie più attese di ogni Festival di Sanremo, perché per ogni serata nomi noti della televisione, del cinema, dello sport e tavolta anche della musica, affiancheranno il conduttore e avranno uno spazio a loro dedicato, in cui sono solite affrontare tematiche significative e d'impatto per il pubblico. Il conduttore, quindi, al grido di "Le sorprese non finiscono mai" ha annunciato che nella seconda serata al suo fianco ci sarà Giorgia, nella terza serata è stata chiamata come co-conduttrice Teresa Mannino, mentre nella quarta serata comparirà accanto ad Amadeus, Lorella Cuccarini, infine, nella serata conclusiva in cui verrà nominato il vincitore dell'81esima edizione salirà sul palco dell'Ariston Rosario Fiorello: "Dovrai fare tutto con me nell'ultima serata" dice ridendo Amadeus e di tutta risposta Fiorello: "Ama sai che c'è? Me ne vado sul Nove"

Giovanni Allevi primo ospite annunciato al Tg1

Già nella serata di lunedì 29 novembre, il conduttore si è servito dello spazio del Tg1 per fare il primo annuncio importante del suo quarto Festival di Sanremo. Si tratta della presenza di Giovanni Allevi nel corso della terza serata della kermesse canora. Un regalo davvero emozionante di cui il grande musicista, che da un anno sta affrontando le conseguenze di un mieloma che lo ha portato lontano dalle scene, parla con immensa gratitudine dicendo:

Sono profondamente grato per questo invito a Sanremo. Chissà che emozione sarà. Sarò la voce di tanti guerrieri che affrontano la malattia portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita.