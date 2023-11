Marco Mengoni co conduttore di Sanremo 2024 al fianco di Amadeus, l’annuncio da Fiorello a Viva Rai 2 “Marco Mengoni sarà ovviamente il super ospite musicale della prima puntata, ma c’è molto di più. Marco Mengoni sarà il mio co conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo”, annuncia il direttore artistico tra l’entusiasmo del pubblico. “Io sarò lì a guardarvi”, promette Fiorello.

A cura di Giulia Turco

Fiorello torna in tv con Viva Rai 2. La rassegna mattutina con Fabrizio Biggio riprende in diretta da lunedì 6 novembre, per terminare con un mese di anticipo a maggio 2024, rispetto all’anno precedente. Si riparte dal cast di sempre, ma in una location rinnovata, quella del Foro Italico, dove la Glass Room è già gremita di persone.

Fiorello riparte con ironia lontano da Via Asiago dopo le polemiche

La scorsa estate era girata notizia che i residenti di via Asiago avessero unito le voci per protestare contro lo schiamazzo creato dalla folla riunita attorno alla Glass Room di Fiorello, alle prime luci dell’alba. Performance, balletti, sketch, decisamente troppo rumore per la prima mattina. Così Fiorello si sposta con tutta la sua troupe e approda al Foro Italico, in una location tutta nuova. “Sembra Walking Dead”, scherza gettando uno sguardo al pubblico fuori dallo studio, che è già numerosissimo sin dalla prima puntata. “Noi via Asiago non la dimentichiamo, almeno noi a loro”, ironizza. Poi si collega con la vecchia location, dove ci sono Gabriele Vagnato insieme a due mimi d’eccezione. Sono Amadeus e Marco Mengoni, arrivati con una sorta di golf car a tema Sanremo. I due si intrattengono con una coreografia in via Asiago, rigorosamente in muto.

L'annuncio di Amadeus sul Festival di Sanremo 2024

Finalmente Amadeus e Mengoni raggiungono il Foro Italico, con ampio ritardo. Sono le 8 passate: “Siamo allo sforo italico”, ironizza Fiorello. “La Rai ci darà qualche minuto perché è la prima, si sa. So che tu devi dare un annuncio”, apre la strada il conduttore. “Marco Mengoni sarà ovviamente il super ospite musicale della prima puntata, ma c’è molto di più. Marco Mengoni sarà il mio co conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo”, annuncia il direttore artistico tra l’entusiasmo del pubblico. “Io sarò lì a guardarvi”, promette Fiorello.

Francesco Totti al telefono con Luciano Spalletti

Francesco Totti è ospite di Fiorello nella puntata di esordio di Viva Rai 2. Dopo un collegamento al centro dello Stadio Olimpico, l’ex Capitano raggiunge la Glass Room per uno sketch con i conduttori. Fiorello lo incalza sull’intervista che ha rilasciato di recente al Corriere della Sera, in cui ha raccontato di volersi riavvicinare al suo ex allenatore Luciano Spalletti. Fiorello lo chiama immediatamente. “Ora mi sento meglio”, dice lui. “Ci sarà occasione di incontrarci, ma lontano dalle telecamere”, aggiunge Totti. “Vediamoci al Bambino Gesù, piuttosto che ad un aperitivo tra di noi”, propone Spalletti prima di concludere la telefonata.