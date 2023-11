Fiorello alla finale di Sanremo 2024, la reazione alla notizia: “Non lo sapevo, i patti erano altri” Rosario Fiorello a VivaRai 2 commenta l’annuncio di Amadeus dato ieri al Tg1 delle 20. Lo showman sarà co-conduttore della serata finale di Sanremo 2024: “Io davvero non lo sapevo, Amadeus mi ha fatto il tranello. I patti erano altri”.

Dopo le reazioni social di Lorella Cuccarini, Giorgia e Teresa Mannino, anche Rosario Fiorello ha commentato l'annuncio di Amadeus dato ieri al Tg1 riguardante il Festival di Sanremo 2024. A VivaRai2 il conduttore e showman ha rivelato che non era a conoscenza delle intenzioni del suo amico e collega Amadeus che ieri lo ha annunciato come co conduttore della serata finale della kermesse: "Io davvero non lo sapevo, mi ha fatto il tranello".

Le parole di Fiorello a VivaRai2

Rosario Fiorello questa mattina di giovedì 30 novembre ha aperto il suo VivaRai2 con un commento sull'annuncio di Amadeus fatto ieri sera al Tg1. Fiorello è stato scelto come co-conduttore della serata finale del Festival di Sanremo 2024, ma lo avrebbe scoperto soltanto ieri sera. Nel programma mattutino ha spiegato:

Ieri sera al Tg1 avete visto ne ha fatto un'altra, si è impossessato del Tg1 per annunciare le Cocò, tra le Cocò c'è un Cocò che sono io. Tutti possono pensare che Amadeus abbia finto, io davvero non lo sapevo. I patti erano "Io faccio uno sciopero contro di lui". Noi faremo tutte le serate del Festival, gli dissi "sabato vengo e ce ne andiamo". Lui mi ha fatto il tranello al Tg1.

Lo showman ha così scherzato minacciando di trasferirsi sul canale Nove: "Già ho contatti con il Nove, vengo dopo Fazio. Farò Viva Rai Nove. Io capace che manco ci vado (alla finale, ndr). Venerdì sarò un uomo morto".

Le reazioni di Lorella Cuccarini e Teresa Mannino

"A volte, le notizie più belle arrivano quando meno te le aspetti. 10 giorni fa, la telefonata di Amadeus: "Hai voglia di fare una serata del Festival con me?". Insieme, negli anni, abbiamo vissuto esperienze indimenticabili, sia in televisione che in teatro. Sono certa che questa avventura lo sarà di più. Sarà bellissimo poi condividere il palco con persone che stimo tantissimo, dal punto di vista umano e artistico. Grazie Ama! Ti voglio bene". Con queste parole Lorella Cuccarini ha commentato su Twitter la notizia che sarà lei la prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo. Anche Giorgia ha rotto il silenzio social: "È tutto vero" ha scritto tra le stories a corredo della foto con i colleghi. Teresa Mannino in un post ha poi scherzato: "Vado a Sanremo per conoscere Giorgia e Lorella Cuccarini".