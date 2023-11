Le co-conduttrici di Sanremo 2024 Cuccarini, Giorgia e Mannino dopo l’annuncio: “È tutto vero” Le reazioni social delle tre co-conduttrici di Sanremo 2024 annunciate da Amadeus nel Tg1 delle 20 ieri, mercoledì 29 novembre, Lorella Cuccarini, Giorgia e Teresa Mannino: “A volte, le notizie più belle arrivano quando meno te le aspetti”.

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri, mercoledì 29 novembre, durante l'edizione del TG1 delle 20 Amadeus ha annunciato le tre donne che saliranno con lui sul palco dell'Ariston nella prossima edizione del Festival di Sanremo. Marco Mengoni sarà nella prima puntata, Fiorello nell'ultima: Giorgia, Lorella Cuccarini e Teresa Mannino accompagneranno il conduttore e direttore artistico della kermesse nel corso delle tre serate centrali. In queste ore sono arrivate le prime reazioni social: "A volte, le notizie più belle arrivano quando meno te le aspetti".

Il commento di Lorella Cuccarini dopo l'annuncio di Amadeus

"A volte, le notizie più belle arrivano quando meno te le aspetti. 10 giorni fa, la telefonata di Amadeus: "Hai voglia di fare una serata del Festival con me?". Insieme, negli anni, abbiamo vissuto esperienze indimenticabili, sia in televisione che in teatro. Sono certa che questa avventura lo sarà di più. Sarà bellissimo poi condividere il palco con persone che stimo tantissimo, dal punto di vista umano e artistico. Grazie Ama! Ti voglio bene". Con queste parole Lorella Cuccarini ha commentato su Twitter la notizia che sarà lei la prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo.

La reazione di Giorgia

"Ma quindi è vero". Così Giorgia ha commentato con una story la notizia che sarà tra le co-conduttrici di Sanremo 2024. A corredo del testo ricco di tag, una foto che la ritrae sorridente con i suoi colleghi, Lorella Cuccarini, Teresa Mannino e Fiorello.

Leggi anche Sanremo Giovani 2023, Amadeus annuncia i nomi dei 12 finalisti

Teresa Mannino: "Faccio Sanremo per conoscere Giorgia e Lorella Cuccarini"

Teresa Mannino, dopo l'annuncio, ha condiviso un post nel quale mostra un video registrato prima di dare l'annuncio al Tg1. Si trova nel minivan e racconta ai followers la sua emozione:

Cosa ci faccio qui al buio, dentro un van, insieme a Isabella? Stiamo aspettando di fare l'annuncio di Sanremo. Ci dobbiamo arrivare a sto Sanremo 2024. Io questo video ve lo farò vedere dopo, non lo possiamo dire prima. Volevo dirvelo prima ma non potevo. Dietro e avanti a me ci sono le altre due, Giorgia e Cuccarini. Faccio Sanremo per conoscere Giorgia e Lorella Cuccarini.