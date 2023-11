Prima Festival 2024, conducono Paola e Chiara, Mattia Stanga e Daniele Cabras Il commento di Paola e Chiara Iezzi: “Torniamo a Sanremo ma in una veste diversa. Non vediamo l’ora, grazie Amadeus”.

A cura di Daniela Seclì

Amadeus ha annunciato i conduttori di PrimaFestival 2024 durante la Milano Music Week. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha fatto sapere che a occuparsi della striscia quotidiana che precede la messa in onda della kermesse canora, saranno Paola & Chiara, Mattia Stanga e Daniele Cabras. Sanremo 2024 andrà in onda da martedì 6 febbraio 2024 a sabato 10 febbraio 2024.

Chi sono i conduttori di PrimaFestival

Dunque, alla conduzione di PrimaFestival ci saranno le cantanti Paola e Chiara Iezzi, reduci dal successo dell'esperienza sanremese fatta nel 2023, dove hanno fatto ballare l'Italia con il singolo Furore. Su Instagram, il commento delle cantanti: "Torniamo a Sanremo! Stavolta però in una veste diversa: presenteremo il Prima Festival 2024! Non vediamo l’ora, grazie Amadeus". Accanto a loro, anche Mattia Stanga, creator di TikTok molto amato grazie ai suoi video POV (acronimo che sta per Point of View, Stanga nei suoi video assume con ironia il punto di vista di persone, oggetti o animali). Classe 1998, è originario di Brescia. Ha mosso i primi passi come creator, imitando sua madre. In un'intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica Pinocchio, in onda su Radio Deejay ha dichiarato:

Sono stato fortunato perché io prendo in giro le mamme, non era scontato che avessi tutto questo seguito. Per fortuna la gente è molto autoironica, più di quanto si possa pensare.

Insieme a loro ci sarà Daniele Cabras, tiktoker sardo noto con il nickname DanyTheGaggio. Ha partecipato a Generazione LOL, show di Amazon Prime, conquistando la vittoria. Dopo essersi diplomato come perito elettrotecnico, ha lavorato a lungo nei villaggi prima di spopolare su TikTok dove conta 4 milioni di follower.

Quando va in onda PrimaFestival

PrimaFestival andrà in onda da sabato 3 febbraio a sabato 10 febbraio 2024. L'appuntamento sarà alle ore 20:30 su Rai1. I conduttori terranno compagnia agli spettatori raccontando i retroscena del Festival di Sanremo 2024, intervistando i protagonisti e svelando piccole curiosità.