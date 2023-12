Lorella Cuccarini: “Per Sanremo ho chiesto a Maria De Filippi. Parisi sul palco? Non avrei problemi” Lorella Cuccarini sarà una delle co conduttrici del Festival di Sanremo. “Gli ho risposto che ero già lì, devo solo chiedere a Maria. Lei era più felice di me”, ha detto a proposito della chiamata di Amadeus. Poi ha parlato dell’eventualità di condividere il palco con Heater Parisi, vista la presunta rivalità: “Nessun problema”.

A cura di Elisabetta Murina

Lorella Cuccarini sarà una delle co conduttrici del Festival di Sanremo 2024. Cantante e ballerina, ora coach di Amici 23, è pronta ad affiancare Amdeus nella terza serata della kermesse, che andrà in onda dal 6 al 10 febbraio. Intervistata dal Corriere della Sera, ha raccontato il momento della chiamata del conduttore e di quella volta in cui salì sul palco dell'Ariston.

Lorella Cuccarini, la reazione alla chiamata di Amadeus per Sanremo 2024

Lorella Cuccarini non si aspettava la chiamata di Amadeus: "Giuro. È stato un regalo inaspettato. Di solito per Sanremo vengono scelti personaggi che possano far parlare". La futura co conduttrice non si è mai sentita "la più amata dagli italiani", anzi, di questa espressione ha un'idea ben precisa: "Non ci mai creduto e continuo a non crederci, anzi è un'espressione che mi fa venire l'orticaria. Mi sento molto amata, lo vivo tutti i giorni nel contatto con le persone".

Il conduttore, al telefono, le ha detto parole che l'hanno colpita: "Ha detto che è il suo ultimo Festival e voleva farlo con gli amici, con le persone a cui vuole bene". La coach di canto ad Amici 23 e il direttore artistico del Festival hanno vissuto diverse esperienze insieme, dalla televisione al teatro, da Buona Domenica allo spettacolo di Grease. Così, Cuccarini ha accettato senza pensarci: "Gli ho risposto subito: guarda che sono già lì, devo solo chiedere a Maria. Lei era più felice di me". E, ha ammesso di avere un pò di ansia, anche se la presenza di Amadeus la rassicura: "Sanremo mette sempre un pò paura, è una macchina gigantesca, catalizza l'attenzione nazionale, ma stare sul palco con un amico mi rende tranquilla".

Le due esperienze di Lorella Cuccarini al Festival di Sanremo

Due sono le partecipazioni di Lorella Cuccarini al Festival di Sanremo. Una risale al 1993, quando Pippo Baudo la chiamò per condurlo al suo fianco:

Era l'anno in cui Pippo voleva unire Rai e Mediaset, io ero a Buona Domenica con Marco Columbro, e a lui piaceva l'idea di lavorare a fianco di un personaggio che aveva lanciato e in quel momento era un volto della concorrenza. Ero giovane e fu stressante, forse fu anche un'esperienza più grande di me.

La seconda, nel 1995, in gara come cantante: "Decisi di partecipare per il piacere di misurarmi come cantante, non avevo nessuna aspettativa, il decimo posto fu una bella soddisfazione". Fu l'unica artista a cantare due volte nella stessa serata a causa di un blackout: "Tutti dissero che era stata fortunata, ma io l'ho considerata una sfiga, fui presa dal panico". Ora Cuccarini è pronta per la sua terza volta e ha raccontato che non avrebbe problemi a condividere il palco anche con Heater Parisi, con cui in passato pare ci sia stata una rivalità, anche se le dirette interessate hanno sempre smentito, almeno davanti alle telecamere. Recentemente, infatti, Parisi dietro le quinte della sua intervista a Belve avrebbe detto: "Me la mangio viva". Ma per Cuccarini non ci sono problemi: "Gli ho detto di sì senza chiedere chi c'era".