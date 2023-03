Heather Parisi: “Con Lorella Cuccarini non c’è rivalità”. Poi dietro le quinte: “Me la mangio viva” I problemi di bulimia, la scoperta di Baudo, il talento, la rivalità con Lorella Cuccarini. Tanti i temi trattati da Heather Parisi nell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani per il programma Belve.

A cura di Andrea Parrella

Heather Parisi si racconta a Belve, in una lunga intervista rilasciata a Francesca Fagnaniper il programma di Rai2. La ballerina, icona degli anni Ottanta e Novanta, è finita al centro del dibattito nelle ultime ore per la notizia di una visita dell'ufficiale giudiziario a fine puntata, in relazione a un contenzioso con l'agente Lucio Presta.

Heather Parisi ha iniziato a raccontarsi dall'infanzia: "Nessun bambino dovrebbe avere la mia infanzia terribile. Mio padre via di casa a due anni, mia madre sempre assente. Facevo tutto, compresa la baby sitter con mia sorella piccola. Era tanto, per questoa 12 anni sono stata salvata da una borsa di studio che mi ha portata a vivere da sola a San Francisco".

Sul suo cammino nel mondo dello spettacolo, conferma quanto detto in passato: "Se Baudo non mi avesse scoperta in Italia non avrei avuto certamente lo stesso successo, ma in America sì. Non credo molto nella fortuna, posso sembrare presuntuosa ma credo nel mio talento, ecco perché non sono mai stata raccomandato, non sono mai andata a letto con nessuno per lavorare. Nessuno ci ha mai nemmeno provato con me, mi ritenevano una bambina eterna". Ed ha aggiunto:

Non mi sono mai comportata come una diva dietro le quinte, sono sempre stata disponibilissima con tutti. Mai capricciosa […] Il successo non ho saputo gestirlo. Andavo in giro con gli occhiali neri, mi coprivo. Essere su tre o quattro copertine ogni settimana era troppo. Non sono mai stata ambiziosa.

Come ha sempre fatto, specie negli ultimi anni, Heather Parisi si rifiuta di parlare di gossip, in particolare quando Fagnani le chiede della sua presunta relazione con Maradona: "Non ho niente da dire perché fa parte di gossip e il gossip è una distorsione della verità. Se una zanzara ti punge tu gratti, più prude e più gratti. Il gossip è così".

I problemi di bulimia

Tra i problemi vissuti negli anni più lucenti della carriera, anche quello di un disturbo alimentare, dovuto alle violenze subite: "Ho sofferto di bulimia durante Fantastico. Mangiavo di tutto e poi andavo in bagno e vomitavo l'anima. Vivevo la violenza tra le mura di casa che è molto più sottile, perché vivi dove la gente vede e non dice niente. Parlo di violenza fisica, sessuale, ma la cosa più brutta per me era la violenza psicologica. Parlo di una persona che stava al mio fianco per diversi anni. Non l'ho denunciato perché non cerco rivincita, perché ho protetto me, non lui".

La rivalità con Cuccarini

Si apre quindi il capitolo Cuccarini: "Non c'è mai stata una rivalità con Cuccarini, perché io non ho mai visto nessuno come rivale. Siamo due cose completamente diversamente, lei lo ha detto, ma siamo due cose completamente diverse. Lei è la prima della classe, io non ho mai alzato il braccio, faccio sempre quello che mi viene in mente in un momento […] Il mio sogno era fare una cosa simile a Milleluci, Mina e Raffaella Carrà, ma in due mesi non ho mai incontrato Lorella Cuccarini se non in onda". Quindi nelle immagini del dietro le quinte andate in onda a fine puntata, Parisi ha aggiunto: "Me la mangio viva", lasciando intendere di essere molto più dotata dell'eterna rivale.