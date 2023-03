Lorella Cuccarini sgrida Cricca ad Amici22, lui crolla: “Forse questo non è il posto giusto per me” Nel daytime di Amici 22 oggi è stato mostrato il momento in cui Lorella Cuccarini ha sgridato Cricca dopo il pomeridiano andato in onda ieri: “Non puoi rispondere così a Charlie Rapino, non puoi fare il capoccione presuntuoso”. L’allievo non ha però retto, prima di piangere ha confessato: “Forse non sono adatto qui”.

A cura di Gaia Martino

La puntata di Amici di Maria de Filippi andata in onda ieri, domenica 5 marzo, ha visto altri cinque allievi volare direttamente in finale, in programma per il 18 marzo. Tra questi non rientra Cricca, il cui inedito presentato al centro dello studio, "Australia", non è stato apprezzato né da Charlie Rapino, giudice della puntata, né da Rudy Zerbi. "Questo pezzo è vecchio, non ha un senso, dovresti avere un linguaggio differente", il commento nel corso del pomeridiano. "Speriamo che gli altri lo apprezzino" ha replicato l'allievo nella puntata del 5 marzo. La maestra Cuccarini dopo la trasmissione lo ha richiamato: "Devi stare a sentire ciò che ti viene detto dagli addetti ai lavori, non devi essere così presuntuoso".

Il confronto con Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini ha richiamato Cricca per la risposta data a Charlie Rapino dopo la critica sull'inedito "Australia". L'insegnante di canto crede che l'allievo debba ascoltare i consigli di addetti ai lavori ed essere meno "capoccione". Questo il confronto mostrato durante il daytime oggi: "Se tu ti trovi davanti a una persona come Charlie Rapino, un giurato che valuta cover o inediti, e ti dice una cosa, l'atteggiamento deve essere quello di fare tesoro di ciò che ti viene detto e di capire se si è sbagliato e dove. Tu hai dato un segnale come se non te ne fregasse niente. Sei convinto della tua strada e vai avanti per la tua strada, non è questo l'atteggiamento. Sei un po' capoccione, ne abbiamo parlato dell'inedito, ti ho fatto ascoltare anche un altro e non l'hai voluto provare. Devi stare a sentire, non puoi permetterti di fare errori, io non ti ho difeso e non sono neanche andata a dare il carico, perché io la penso come Charlie. Tu sei al terzo inedito, non puoi sbagliare. Se ti dico proviamo un altra roba, tu mi devi stare a sentire. A volte siete capoccioni e presuntuosi, dovete affidarvi".

Cricca ha risposto alla sua maestra ribadendo il suo punto di vista: "Non condivido ciò che dice Rapino, rispetto il giudizio e la critica, ma a me quel pezzo piace. Se gli dico così, lo so che devo stare zitto. Io però non canto solo per te o per Rudy, canto per chi mi ascolta. Il pubblico è sempre in piedi, sono il primo ad essere insicuro". Cuccarini crede che il suo allievo abbia dimostrato il 50 % delle sue potenzialità: "Puoi dare ancora tanto, l'inedito è il tuo biglietto da visita, Tt comporti come se fossi arrogante, sei così sicuro di te che non ti metti mai in discussione. Qui devi sempre metterti in discussione. Ti dico solo di riflettere, prova anche l'altro inedito, fai esperimenti, non essere sempre così convinto di star facendo la cosa giusta. A volte intorno puoi avere tante collaborazioni importanti".

I dubbi di Cricca: "Forse questo non è il posto per me"

Il fatto che non abbia ancora conquistato la maglia d'oro ha creato in lui dei profondi dubbi: "Io non ho ancora deciso, probabilmente questo non è il posto giusto per me. Questo è quello che sento". La Cuccarini lo ha sgridato ancora una volta invitandolo a pensarla diversamente: "Non va bene che mi rispondi in questo modo, non puoi dirmi una roba del genere dopo tutta la fatica fatta. Sei arrivato primo una settimana, secondo o terzo per due settimane. Non mi sembra che il tuo percorso sia così complicato o che tu sia in difficoltà. Ad avercene problemi così. Non ti sentire subito colpito, ti parte l'embolo. Rifletti, senti dentro di te e aspetta un attimo. Fai parlare la testa prima, non la pancia", il consiglio della maestra.

Il confronto con Maria de Filippi

"Maria, non ho voglia dai": quando Cricca è rientrato in casetta, ha trovato la voce di Maria de Filippi pronto a consolarlo. "Ti sono stati fatti complimenti, molla ogni tanto, non è successo niente, ragionaci. Può capitare di non fare le cose perfette, può capitare che sbagliamo noi, che sbagliano gli altri, o lei. Però non può non dirti il suo punto di vista", le parole della conduttrice riferendosi al discorso fatto da Lorella Cuccarini. "Non so se ce la faccio", il commento dell'allievo tra le lacrime. "Non è successo niente, non hai motivi per non farcela", la replica di Maria De Filippi. L'allievo crede che il suo inedito "Australia" sia vincente: "Ci credo in questo pezzo e mi piace più dell'altro, posso anche sbagliarmi di brutto". La conduttrice crede che lui debba rischiare: "La scelta è la tua, fai ciò che hai voglia di fare. Quando metti in discussione la tua presenza per questa cosa qua mi sembra assurdo".