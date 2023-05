Ascolti tv domenica 14 maggio 2023: chi ha vinto tra la finale di Amici 22 e Il giudice meschino Gli ascolti tv di domenica 14 maggio 2023: Amici 22 chiude benissimo con quasi 4.9 milioni di spettatori, cala Rai Uno con la replica del film Il Giudice Meschino.

A cura di Gaia Martino

Ieri, domenica 14 maggio 2023, si è chiusa l'edizione 2022/23 di Amici di Maria de Filippi: l'ultima puntata, andata in onda eccezionalmente di domenica vista la finale dell'Eurovision sabato scorso, ha visto sul podio Mattia Zenzola, seguito da Angelina Mango, vincitrice della categoria canto, ed ha raggiunto quasi 4.9 milioni di telespettatori. Cala Rai Uno con il film Il giudice meschino, bene invece Rai 3 che ha trasmesso la nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fazio giunto ai titoli di coda visto l'imminente addio del conduttore dalla Rai. Ecco tutti i dati auditel della serata.

Amici chiude con il 29.3 %, cala Rai Uno

Amici 22 chiude col botto e supera i dati auditel dello scorso anno: la finale andata in onda ieri sera, domenica 14 maggio, è stata seguita da 4.860.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Rai Uno la fiction in replica Il Giudice Meschino è stato seguito da 2.111.000 spettatori pari al 12% di share. Rai 2 con Crossword Mysteries – Caduta libera ha raccolto davanti al video 736.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia Uno il film Edge of Tomorrow – Senza Domani ha intrattenuto 1.141.000 spettatori con il 6.1% di share. Su Rai Tre Che Tempo Che Fa ha totalizzato 2.468.000 spettatori pari al 12.4%, subito dopo Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con tanti ospiti ha intrattenuto 1.592.000 spettatori pari al 10.4%. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 570.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 I Magnifici Sette ha interessato 318.000 spettatori con l’1.7%. Su Tv8 il film (Im)perfetti Criminali è stato seguito da 166.000 spettatori con lo 0.8% di share. Sul Nove la maratona di repliche di Little Big Italy ha segna 288.000 spettatori pari al 1.7%.

Gli ascolti tv del pomeriggio: Domenica in e Verissimo

Il finale di stagione di Verissimo ha registrato 2.107.000 spettatori pari al 17,93% di share. Una media di 2 milioni per Domenica In: su Rai 1 Mara Venier ha registrato nella presentazione 2.224.000 spettatori con il 16,19%, nella prima parte 2.460.000 pari al 18,63%, nella seconda 2.017.000 co il 16,57% e nella terza 1.614.000, 13,59%.