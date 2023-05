Finale di Amici 2023 stasera in diretta su Canale 5: chi sarà il vincitore tra Isobel, Angelina, Wax e Mattia

Questa sera, domenica 14 maggio 2023, su Canale 5 va in onda la finale di Amici 2023 e scopriremo chi sarà il vincitore tra Isobel, Mattia, Wax e Angelina. La puntata è in diretta e non ci saranno le anticipazioni a svelare cosa è successo. Sarà il televoto del pubblico a decidere chi alzerà la coppa del vincitore di Amici 23, dopo Luigi Strangis lo scorso anno. Durante la serata saranno consegnati diversi premi: il premio di categoria, il premio della critica Tim, il premio Tim, il premio delle radio, il premio Oreo e il premio Marlù. Presenti in studio i tre giudici, Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè, che hanno accompagnato i ragazzi durante tutto il serale. Gli ospiti non sono ancora stati svelati. L'appuntamento è alle ore 21:20 in diretta su Canale 5.

