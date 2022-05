Vittoria schiacciante per la finale di Amici21 agli ascolti tv La finale di Amici21 conquista gli ascolti tv di domenica 15 maggio 2022. Il talent show di Maria De Filippi ottiene una vittoria schiacciante sugli altri programmi della serata.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di domenica 15 maggio ha visto la vittoria piuttosto schiacciante del talent show di Canale 5, Amici, arrivato alla sua ventunesima edizione, con più di 4 milioni di telespettatori sintonizzati sulla rete ammiraglia Mediaset per scoprire il vincitore di quest'anno. Il titolo è andato al cantante Luigi Strangis, distintosi in questi mesi per il suo percorso che aveva convinto già da tempo coach e giudici. La messa in onda di domenica, però, ha leggermente penalizzato il programma, considerando che rispetto alla semifinale di sabato 8 maggio, c'è stato un leggero calo. Per quanto riguarda le altre reti, invece, lo speciale dedicato alla passata edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai1, non ha particolarmente entusiasmato in pubblico, stessa discorso per Che Tempo che Fa con Fabio Fazio che, pur raggiungendo sempre risultati soddisfacenti per la terza rete Rai, è sceso rispetto ai suoi standard.

Ascolti tv domenica 15 maggio 2022

Nella serata di ieri, domenica 15 maggio 2022, su Rai1 Sanremo 72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto, ha interessato 1.254.000 spettatori con il 7% di share. Su Canale 5 la finale di Amici, in onda dalle 21.22 alle 24.59, è stata la scelta di 4.327.000 spettatori segnando il 28.6% di share. Su Rai2 The Rookie ha segnato 917.000 spettatori con il 4.5% di share e Blue Bloods di 979.000 con il 4.8%. Su Italia 1 Edge of Tomorrow – Senza domani ha incuriosito 1.024.000 spettatori segnando il 5.6% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, ha raccolto 1.947.000 spettatori registrando uno share del 9.7% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.20 alle 23.50, è stato visto da a 1.233.000 spettatori con il 7.5% di share. Su Rete4 Zona Bianca registra 525.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Non è l’Arena è stato visto da 671.000 spettatori arrivando al 4.4% di share. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Ritorno a Pineta è la scelta di 336.000 spettatori con l'1.8% mentre sul Nove Hitler arriva all’1.3% con 224.000 spettatori.