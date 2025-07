Ascolti tv venerdì 11 luglio: chi ha vinto tra Vanina, un vicequestore a Catania e Tim Summer Hits

Nella serata di ieri, venerdì 11 luglio, il palinsesto ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento, approfondimento e informazione. Su Rai1 l'evento musicale Tim Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, mentre su Canale5 è andata in onda la serie Vanina un vicequestore a Catania con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi. Chi ha vinto agli ascolti tv, tutti i dati Auditel di venerdì 11 luglio.

La sfida agli ascolti tv tra Tim Summer Hits e Mondiale per Club

Nella prima serata di venerdì 12 luglio, Canale 5 ha trasmesso una puntata di Vanina un vicequestore a Catania. Il vicequestore Vanina Guarrasi, interpretata da Giusy Buscemi, dopo una brillante carriera nell'antimafia, ha lasciato Palermo nel tentativo di sfuggire al passato ed al legame con i due uomini che ha amato di più. La fiction è stata vista da 1.254.000 spettatori con uno share del 10.2%. Su Rai1 invece spazio alla musica con l'evento Tim Summer Hits, condotto da Andrea Delogu e Carlo Conti, che ha vinto la serata in termini di ascolti. Tanti gli ospiti del panorama musicale italiano, che si sono esibiti con i loro brani di successo. La serata è stata seguita da 1.828.000 spettatori pari al 15.6% di share.

Gli ascolti delle altre tv generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 la partita degli Europei Femminili di Calcio tra Italia e Spagna ha intrattenuto 1.362.000 spettatori pari al 9.7%. Su Italia1 Chicago Fire ha incollato davanti al video 858.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Buongiorno, notte ha segnato 283.000 spettatori (2.1%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.267.000 spettatori (12.2%). Su La7 In viaggio con Barbero – Democrazia e dittatura raggiunge 593.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of, con i talenti più indimenticabili che hanno conquistato la giuria nell'ultima edizione, ottiene 270.000 spettatori (2.2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 349.000 spettatori con il 2.6%.