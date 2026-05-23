Ascolti tv di ieri 22 maggio: vince La Forza di una Donna (17,9%), emerge Garlasco a Quarto Grado (10,8%)

A vincere la prima serata degli ascolti tv di venerdì 22 maggio è Canale 5 grazie alla serie turca La Forza di una Donna, che sorpassa la replica dello show musicale di Rai 1 dedicato a Fiorella Mannoia, Semplicemente Fiorella. Buon risultato anche per Rete 4 con Quarto Grado e le ultime su Garlasco.

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A vincere la prima serata degli ascolti tv di venerdì 22 maggio è Canale 5 grazie alla serie turca La Forza di una Donna, che sorpassa la replica dello show musicale di Rai 1 dedicato a Fiorella Mannoia, Semplicemente Fiorella. Buon risultato anche per Rete 4 con Quarto Grado e le ultime su Garlasco.

Vince la soap turca, il caso Garlasco è un appuntamento fisso

Canale 5 con La Forza di una Donna vince la prima serata a 2.454.000 spettatori per il 17,9%, mentre Rai 1 con la replica di Semplicemente Fiorella si ferma a 2.232.000 per il 16,1%. Bene Rete 4 che con lo speciale Garlasco di Quarto Grado porta a casa 1.312.000 per il 10,8%, confermando l'interesse del pubblico per gli aggiornamenti sui casi di cronaca e la centralità nei palinsesti della generalista.

Il testa a testa tra De Martino e Scotti è una certezza

Prosegue incessante il testa a testa tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nell'access prime time: Affari Tuoi arriva a 4.374.000 spettatori (24.1%) dalle 20:50 alle 21:43, sulla rete avversaria La Ruota della Fortuna totalizza 4.494.000 spettatori pari al 24.6% dalle 20:54 alle 21:54. È una gara ormai incessante tra le due ammiraglie Rai e Mediaset, che a breve prenderanno una pausa estiva per dare spazio ai palinsesti alternativi con Marco Liorni e Max Giusti.

Gli ascolti tv del 22 maggio delle altre reti generaliste

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste hanno portato a questi risultati: Rai2 con Delitti in Paradiso 869.000 spettatori pari al 5% e Oltre il Paradiso 645.000 spettatori pari al 4.7%, mentre su Italia1 Jurassic World 832.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 il film Iddu – L’ultimo padrino 407.000 spettatori (2.5% share), rendendo impossibile la sfida con lo speciale di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, che ieri hanno portato in onda l’intervista esclusiva a Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio. Su La7 Propaganda Live con la squadra di Diego Bianchi ha raggiunto 772.000 spettatori e il 6.2% di share. Su Tv8 MasterChef in replica con 339.000 spettatori (2.5%) e sul Nove Fratelli di Crozza 979.000 spettatori con il 5.8%.