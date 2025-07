L’Italia è ai quarti degli Europei femminili 12 anni dopo l’ultima volta: il KO con la Spagna è indolore

Nonostante la sconfitta contro la Spagna, l’Italia accede ai quarti di finale dell’Europeo femminile per la prima volta dal 2013. Decisiva la vittoria del Belgio sul Portogallo.

L'Italia perde contro la Spagna ma festeggia: la qualificazione ai quarti di finale dell'Europeo femminile è realtà, 12 anni dopo l'ultima volta. Il 3-1 incassato dalle campionesse del mondo non rovina i piani delle Azzurre, che accedono alla fase a eliminazione diretta grazie al secondo posto nel girone B, complice la vittoria del Belgio sul Portogallo nell'altra gara del gruppo. Il prossimo ostacolo si chiama Norvegia, prima nel girone A a punteggio pieno: appuntamento a Ginevra il 16 luglio alle ore 21.

Un traguardo che segna un nuovo punto di svolta per il gruppo di Andrea Soncin, capace di superare una fase a gironi che alla vigilia sembrava alla portata, ma tutt'altro che semplice. Un segnale chiaro dopo gli anni opachi seguiti al Mondiale 2019, che aveva illuso più di quanto avesse costruito.

L'Italia ci prova, la Spagna punisce

A Berna, davanti a 30mila spettatori, l'Italia parte forte. Linari sfiora il gol al 9′ con un colpo di testa che si stampa sulla traversa, preludio all'1-0 firmato un minuto dopo da Elisabetta Oliviero, al debutto da titolare: sinistro preciso nell'angolo dopo un pasticcio in uscita della difesa spagnola.

Ma la gioia dura poco: al 14′ arriva il pari. Athenea dialoga con Alexia Putellas, che di tacco restituisce palla: destro a giro perfetto della numero 10 e palla in rete. Nonostante l'inerzia cominci a girare dalla parte della Roja, le Azzurre tengono bene il campo. Piemonte fallisce una chance clamorosa al 30′ e nel finale di tempo prima un rigore tolto dal VAR per fuorigioco iniziale di Cantore, poi un'occasione di testa per Bonansea tengono viva la speranza.

Nella ripresa però la Spagna prende il controllo. Al 49′ Patri Guijarro firma il 2-1 con un tiro sporco che si infila a fil di palo dopo un rimpallo. L'Italia prova a reagire con Cantore, ma Nanclares respinge. Poi è monologo spagnolo: Putellas, Paralluelo e Bonmatí sfiorano il tris, che arriva nel recupero con Esther González.

Un KO che non fa male: Azzurre ai quarti contro la Norvegia

Nonostante la sconfitta, l'Italia può sorridere: i 4 punti raccolti contro Belgio (1-0) e Portogallo (0-0) bastano per centrare l'obiettivo. Il Belgio fa il resto battendo le portoghesi 2-1, condannandole all'eliminazione.

L'Italia torna così nei quarti degli Europei per la prima volta dal 2013. E lo fa dimostrando di potersela giocare anche con le più forti: "Il primo tempo contro la Spagna ci ha dato grande fiducia", ha dichiarato Soncin nel post gara. Una fiducia che ora dovrà tradursi in un’altra impresa contro una Norvegia finora impeccabile.