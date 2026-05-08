Calcio
video suggerito
video suggerito

Processo Maradona: “È morto dopo almeno 12 ore di agonia”. Gli imputati rischiano 25 anni di carcere

Le nuove testimonianze al processo sulla morte di Diego Maradona riaprono ferite profonde e accusano il sistema sanitario che avrebbe dovuto assisterlo. Sette imputati rischiano fino a 25 anni di carcere per presunte negligenze fatali.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il dolore attorno alla morte di Diego Maradona torna a riemergere con forza ogni volta che il caso approda in tribunale. In Argentina è infatti ripreso il processo legato alla scomparsa dell’ex campione, dopo che il precedente procedimento era stato annullato a causa della ricusazione di uno dei giudici, coinvolto indirettamente nella realizzazione di alcuni documentari sul caso.

Sul banco degli imputati siedono sette professionisti sanitari, accusati di omicidio con dolo eventuale per presunte negligenze che avrebbero contribuito alla morte dell’ex numero 10 nel novembre 2020.

Immagine

Durante le ultime udienze hanno fatto particolarmente discutere le dichiarazioni del medico legale Carlos Casinelli, che esaminò il corpo di Maradona nella stanza dove si trovava ricoverato e prese parte anche all’autopsia. Secondo la sua testimonianza, l’ex calciatore avrebbe vissuto una lunga fase di sofferenza prima del decesso, probabilmente durata circa dodici ore.

Leggi anche
Evaristo Beccalossi è morto a 69 anni: addio al geniale numero 10 dell'Inter scudettata

Maradona, il medico legale: “Dodici ore di agonia prima di morire”

Il medico ha descritto un quadro clinico estremamente grave: edema cerebrale, coaguli nel cuore, liquido nei polmoni, edema generalizzato e segni evidenti di carenza di ossigeno nelle cellule. Elementi che, a suo giudizio, indicherebbero “un’agonia prolungata, non improvvisa. Quanto è durata l’agonia? Non saprei dirlo con precisione. All’epoca, abbiamo stimato circa 12 ore di agonia”.

Anche un altro specialista coinvolto negli accertamenti, il dottor Federico Corasaniti, aveva già parlato in aula di segnali compatibili con una lunga sofferenza nelle ore precedenti alla morte.

Immagine

La questione della durata dell’agonia è considerata uno dei punti chiave del processo, perché direttamente collegata all’assistenza ricevuta da Maradona nella residenza privata dove stava trascorrendo la convalescenza dopo un intervento neurochirurgico per un ematoma subdurale. L’ex fuoriclasse morì a causa di una crisi cardiorespiratoria associata a edema polmonare.

Processo Maradona: gli imputati rischiano 25 anni di carcere

Le difese di alcuni imputati contestano però questa ricostruzione, sostenendo che le condizioni fisiche dell’ex campione — aggravate da problemi di salute, dipendenze ed eccessi accumulati negli anni — sarebbero incompatibili con l’ipotesi di una lunga agonia.

Per i sette imputati il rischio è molto alto: in caso di condanna potrebbero arrivare pene fino a 25 anni di carcere. La conclusione del processo è attesa nelle prossime settimane, probabilmente entro luglio.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Maigner è la prima Maglia Rosa del Giro 2026: mega-caduta a 500 metri dal traguardo
Martinelli: "Con Nibali nel 2016 il mio Giro più sofferto. Simoni e Cunego neanche si guardavano"
Perché la Grande Partenza della corsa e le prime tre tappe si corrono all'estero, in Bulgaria
Chi è Giulio Pellizzari, la speranza che nel Giro può spezzare la maledizione azzurra
Chiappucci: "Ai miei tempi non potevi saltare il Giro d'Italia, oggi paga il prezzo di certe scelte"
Quali sono le 21 tappe in programma e il percorso completo delle prossime tre settimane
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views