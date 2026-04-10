È morto a 49 anni Jacek Magiera, vice allenatore della Polonia: si è sentito male dopo un allenamento

La Federazione polacca ha annunciato la scomparsa di Jacek Magiera, vice allenatore della Polonia morto oggi a 49 anni. Dal 2025 ricopriva il ruolo di assistente del commissario tecnico Jan Urban che oggi piange la sua scomparsa, annunciata dalla nazionale con un triste comunicato. Secondo Radio Wroclaw l'allenatore era uscito a correre questa mattina ma si è sentito male durante l'allenamento ed è stato trasportato all'Ospedale Clinico Militare di Wroclaw. Purtroppo neanche le cure tempestive sono riuscite a salvargli la vita. La federazione polacca ha chiesto privacy per la sua famiglia in questo momento di grande dolore.

Morto a 49 anni il vice allenatore della Polonia

Appena dieci giorni fa si stava giocando la possibilità di portare la sua nazionale ai Mondiali nella finale playoff vinta poi dalla Svezia con un gol all'88', l'ultima apparizione sul campo di Magiera che si stava preparando assieme al commissario tecnico per affrontare le prossime amichevoli e la Nations League. Purtroppo è morto oggi a 49 anni: secondo fonti polacche il vice allenatore si sarebbe sentito male durante un allenamento ed è stato immediatamente portato all'ospedale dove non c'è stato niente da fare.

Era entrato nello staff della Polonia nel luglio 2025 come vice allenatore di Jan Urban dopo una carriera trascorsa nei club e nelle nazionali giovanili: con l'Under 20 nel 2019 ha affrontato i Mondiali casalinghi, trovando l'eliminazione contro l'Italia, poi ha allenato diversi club della sua nazione prima di essere assunto dalla federazione. Venerdì mattina è uscito a correre ma purtroppo un malore lo ha colto all'improvviso lasciando senza parole la sua famiglia e tutti i giocatori che avevano condiviso con lui il percorso in nazionale.