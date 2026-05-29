Bryan Bergougnoux è morto a 43 anni, l’ex calciatore del Lecce stroncato mentre era al volante

Bryan Bergougnoux è morto all’età di 43 anni. L’ex calciatore del Lecce, allenatore in seconda del Le Havre, è deceduto nella sua auto a causa di un malore.

Bryan Bergougnoux è morto all'età di 43 anni. Una terribile notizia per il mondo del calcio. L'ex calciatore, che negli anni era diventato allenatore, durante la sua carriera aveva anche giocato in Italia con la maglia del Lecce tra il 2009 e il 2012. Oggi Bergougnoux era il vice allenatore del Le Havre, in Francia. Spalla destra del tecnico Didier Digard, Bergougnoux sarebbe deceduto oggi dopo aver perso conoscenza in macchina sulla strada verso lo Stadio di Tolosa, dove avrebbe dovuto partecipare a un torneo delle leggende.

Bergougnoux sarebbe deceduto in ospedale dopo un nuovo malore. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto di preciso ma la notizia della sua morte ha sconvolto il calcio francese. Cresciuto nel settore giovanile del Lione, con cui ha vinto tre scudetti, Bergougnoux ha giocato anche per il Tolosa, appunto il Lecce, Chateauroux, Omonia Nicosia e Tours. Bergougnoux nel corso della sua carriera ha anche rappresentato la Francia anche a livello di Under-21, segnando 10 gol in 21 presenze.

Dopo la sua carriera da calciatore, Bergougnoux ha iniziato a studiare da allenatore. Ha guidato proprio il Thonon Evian, portandolo a vincere il campionato di National 3 (la quinta serie francese) nel 2022. Successivamente ha allenato il Tours e, più recentemente, è entrato a far parte dello staff tecnico del Le Havre in Ligue 1 in qualità di collaboratore/vice allenatore. Affabile, sorridente, disponibile, e professionale, Bergougnoux ha proseguito la sua carriera da allenatore la scorsa stagione, affiancando Didier Digard in Normandia.

La missione è stata compiuta, con il Le Havre che si è assicurato la terza stagione consecutiva in Ligue 1. Bergougnoux era considerato come una persona seria e affabile, un professionista serio. La sua scomparsa ha profondamente rattristato molti amici ed ex compagni di squadra. Bryan Bergougnoux, che secondo quanto riferisce ‘leprogres', ha sofferto di diversi problemi di salute dalla fine della sua carriera, tra cui un tumore alla parotide e un ictus, lascia quattro figli.