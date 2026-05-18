Geovani è morto a 62 anni, fatale un malore improvviso per il Piccolo Principe con un passato in Italia

È morto a 62 anni per un malore improvviso Geovani, ex talento brasiliano di Vasco da Gama e Bologna. Il commosso addio dell’ex compagno Romario.

Un malore improvviso ha portato via Geovani Faria da Silva. L'ex calciatore, meglio conosciuto solamente come Geovani, è morto nelle scorse ore in Brasile all'età di 62 anni. Il suo nome è associato soprattutto al Vasco da Gama, club in cui ha vissuto la pagina più importante della sua carriera negli anni '80. Il classe 1964, soprannominato il "Piccolo Principe" per la sua classe nonostante una stazza non eccezionale, visse una parentesi anche in Italia nella stagione 1989-1990 con il Bologna, collezionando 27 presenze e 2 gol.

Morto Geovani, militò per una stagione nel Bologna

È stata la famiglia di Geovani a confermare le notizie riguardanti il suo decesso che in poche ore hanno fatto il giro del Brasile. Come? Attraverso una nota in cui viene spiegato come la situazione sia precipitata improvvisamente: "È con profondo dolore che comunichiamo la scomparsa del nostro guerriero Geovani Silva. Nelle prime ore di oggi ha accusato un malore improvviso ed è stato trasportato immediatamente nell'ospedale più vicino. Nonostante tutti gli sforzi dell'équipe medica e i tentativi di rianimazione, purtroppo non ce l'ha fatta".

La carriera di Geovani e il ricordo di Romario

Una vita per il pallone quella di Geovani che si è trasferito al Vasco già a livello giovanile diventandone poi un perno. Doti tecniche, visione di gioco e gol spettacolari ne hanno fatto uno dei migliori calciatori della storia del club, permettendogli anche di vestire la maglia della nazionale. A proposito bellissimo il tributo riservatogli dall'ex compagno Romario con tanto di foto: "Ragazzi, oggi la giornata è iniziata con una grande tristezza. Ho perso un grande amico, un ragazzo che ha fatto parte della mia storia fin dall'inizio, lì al Vasco. Geovani è stato presente in vari momenti cruciali della mia vita. Che Dio dia forza alla famiglia e agli amici. Vai in pace, amico mio".

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L'esperienza al Bologna

Per nove miliardi di lire, il Bologna decise di puntare su di lui anche se l'esperienza in Italia durò una sola stagione prima di trasferirsi al Karlsruhe e in Messico. In patria ha sempre trovato il miglior feeling con il pallone, e in particolare con il Vasco dove complessivamente ha collezionato 408 partite e ben 50 gol segnati.