L'ex attaccante della Nigeria, Michael Eneramo, è morto a 40 anni dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco mentre partecipava a una partita locale a Kaduna, la sua città natale. Il malore è stato fulminante, nei primi minuti del secondo tempo il giocatore si è accasciato improvvisamente sotto gli occhi di compagni di squadra e avversari. Subito soccorso, ogni tentativo di rianimarlo e salvargli la vita s'è rivelato inutile.

La carriera di Eneramo tra Africa, Turchia e Medio Oriente

Eneramo era conosciuto con il soprannome di "carro armato". La fisicità ha scandito gran parte della sua carriera per il modo di state in campo e interpretare il suo ruolo nel reparto offensivo (126 gol su 296 match ufficiali disputati). Africa, Turchia e Medio Oriente i Paesi nei quali ha portato con sé il know-how di calciatore che in prima linea sa far tutto: incursioni, sponda e quel lavoro sporco che apre gli spazi preziosi, oltre alla capacità di piazzare la zampata vincente.

Il suo nome resta fortemente legato all’Espérance Sportive de Tunis, con cui ha segnato 65 gol in 110 partite. Nel corso della sua esperienza ha indossaro anche le maglie di club come l'USM Alger e l'Al-Shabab FC, prima di fare ritorno in Tunisia. Tra il 2013 e il 2017 Eneramo è stato protagonista anche in Turchia, dove ha collezionato oltre 100 presenze nella massima serie e segnato 31 reti in squadre come Beşiktaş, Istanbul Başakşehir, Sivasspor, Manisaspor e Karabükspor. Il "carro armato" ha vestito anche la maglia della sua nazionale: le Super Aquile lo hanno convocato per 11 volte (3 gol, il primo in assoluto con l'Irlanda).

Dopo il ritiro: l'impegno con i giovani

Dopo aver chiuso la carriera nel 2018 tra le fila del Türk Ocağı Limasol, Eneramo non ha abbandonato il mondo del calcio. Vi è rimasto solo in maniera diversa scegliendo Kaduna, la sua città Natale, quale centro di un Accademia dedicata al talento della possibili, future promesse del calcio nigeriano.

Il cordoglio del mondo del calcio per Eneramo

La morte di Eneramo ha suscitato profonda commozione. La federazione nigeriana, attraverso il segretario generale Mohammed Sanusi, ha espresso dolore e vicinanza alla famiglia. Emozionante il messaggio dell'Espérance Sportive de Tunis, che lo ha ricordato come simbolo di determinazione e protagonista di momenti indimenticabili nella storia del club.

Con il cuore colmo di dolore, l'Esperance de Tunis piange la perdita del suo ex giocatore nigeriano, Michael Enramo, che ci ha lasciato dopo una carriera eccezionale che rimarrà impressa nella memoria del club e dei suoi tifosi, generazione dopo generazione. Non è stato solo un giocatore che ha lasciato il segno nella storia dell'Esperance, ma un simbolo di forza, determinazione e tenacia, e uno dei nomi che hanno forgiato momenti indimenticabili sul campo da calcio.

Anche il Beşiktaş, il Galatasaray (anche se Eneramo lo ha incrociato da avversario) e il Sivasspor hanno voluto omaggiare la sua memoria con messaggi ufficiali di cordoglio, sottolineando il suo spirito combattivo e il contributo dato al calcio.