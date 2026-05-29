Charlotte Flair: “Ho 40 anni e non ho intenzione di ritirarmi. Dell’Italia ricordo pasta e Bellini”

Charlotte Flair racconta a Fanpage.it il suo amore per l’Italia, gli obiettivi in WWE e l’attesa per l’atteso Clash in Italy di Torino.

La wrestler Charlotte Flair, figlia del leggendario Ric Flair, sedici volte campione del mondo, è la lottatrice di wrestling più decorata della storia, con i suoi quattordici titoli WWE conquistati in carriera. Si appresta a partire per l’Italia, dove sarà parte del tour italiano della WWE più importante della storia, che culminerà nel primo Premium Live Event mai disputato nel nostro Paese: Clash in Italy, che avrà luogo alla Inalpi Arena di Torino il prossimo 31 maggio e che sarà visibile da tutti i fan in diretta su Netflix.

Fanpage.it ha intervistato Charlotte, la quale ritiene che il tour “sarà un momento divertente per tutti i fan europei, con tre settimane di eventi. Da aprile i fan italiani possono vedere Raw, Smackdown, NXT e tutti gli show principali su Netflix, per cui questo tour è molto importante”.

Charlotte è stata più volte in Italia, l’ama molto ed aspetta con ansia la tappa di Bologna “dove so che fanno la pasta più buona”. Tra le sue preferenze culinarie anche i formaggi italiani, un buon gelato ed il cocktail Bellini “che ho provato a Venezia due anni fa", a riprova dell’amore per il nostro Paese.

Passando al wrestling, Charlotte, che ha compiuto da poco quarant’anni e che è in splendida forma fisica, ritiene che non sia ancora il tempo di ritirarsi e di passare la torcia anche perché “nessuno l’ha passata a me. Chi la vuole deve venire a prenderla da me, perché io in questo momento non ho alcuna intenzione di ritirarmi”. Tuttavia, parla molto bene delle giovani superstar della WWE, tra cui Kiana James, Lash Legends e Lyra Valkyria.

Charlotte ha importanti obiettivi per il futuro e non le importa: “Se vincerò il quindicesimo titolo mondiale, se sarò nel main event di WrestleMania, se continuerò a lottare in coppia con Alexa Bliss vincendo di nuovo le cinture? Io resterò dove sono e voglio ancora essere la migliore”.

Charlotte non è mai stata nel match principale di WrestleMania, a differenza di Ronda Rousey e Becky Lynch e crede che ciò succederà, in futuro, se ci sarà la storia giusta da raccontare ai fan. Invece, alla richiesta se ci sono problemi tra lei e la sua compagna di coppia Alexa Bliss che possano portare, a breve, ad una rottura risponde che: “Io ho fiducia in Alexa, ma il nostro orizzonte è sempre quello della categoria singoli in WWE”. Clash in Italy andrà in onda live solo su Netflix alle ore 20:00 del 31 maggio. Netflix manderà in onda anche Raw il primo giugno sempre alle 20 e, allo stesso orario, Smackdown il 5 giugno.