Allegri scoppia in lacrime mentre ricorda Galeone: “Era avanti di 40 anni, mi porto tutto dentro”

Massimiliano Allegri ricorda con emozione il ‘maestro’ nel corso della prima edizione del Premio “Giovanni Galeone”. Tra insegnamenti di calcio e di vita, l’allenatore livornese rende omaggio all’uomo che ha segnato la sua carriera.

Grande emozione a Pescara durante la prima edizione del Premio ‘Giovanni Galeone', dove Massimiliano Allegri ha voluto ricordare con affetto il suo storico maestro scomparso il 2 novembre 2025.

L’ex tecnico del Milan ha raccontato il forte impatto avuto fin dal primo allenamento vissuto con Galeone: “Mi colpì subito al primo allenamento perché disse delle cose che fino a quel momento non avevo mai sentito sulla parte sportiva, sulla parte tecnica dei giocatori, e sono cose che mi sono rimaste dentro e che mi porto dietro ancora tuttora. Ma la caratteristica del mister era sicuramente quella di essere un precursore, avanti rispetto agli altri: le cose che lui diceva trent'anni fa, 40 anni fa, perché ormai sono passati tanti anni, sono ancora tuttora valide e anche novità".

Allegri ha poi sottolineato un altro insegnamento ricevuto da Galeone e rimasto centrale nella sua carriera: “Non prendersi troppo sul serio, ma fare le cose molto seriamente: ecco questa è un'altra cosa che mi sono portato dietro e che spero di non perdere, perché più si diventa un po' più ragionevoli, un po' più saggi, e più si perde un po' di quell'incoscienza che lui ha sempre avuto fino all'ultimo giorno”.

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Infine il tecnico livornese ha ricordato l’ultimo incontro con il suo mentore: “L'ho visto l'ultima volta l'anno scorso a Udine e anche lì sorrideva ed era sempre pronto a dirti la parola giusta e credo che da dove ci guarda sicuramente vedrà quanto questa città lo ami”.

Allegri al Napoli, quando arriverà l'ufficialità

Allegri sembra vicinissimo a prendere il posto di Antonio Conte al Napoli ma ai microfoni di Sky si è espresso così: "Io toglierei la notizia. Se smentisco? Sono venuto per parlare di Galeone, non di altre cose. Mi godo la giornata, mi godo Pescara per un paio di giorni e poi tornerò a casa".

Fino a questa mattina Massimiliano Allegri era ancora in corsa insieme a Vincenzo Italiano per la panchina del Napoli: poi Aurelio De Laurentiis ha preso la decisione definitiva, comunicandola intorno all’ora di pranzo al tecnico livornese.

L’intesa prevede un accordo di due stagioni con possibilità di prolungamento per un ulteriore anno. La firma ufficiale non è ancora arrivata, ma dovrebbe essere formalizzata nei primi giorni della prossima settimana.