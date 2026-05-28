Chi diventa il favorito per vincere il Roland Garros 2026 dopo l’eliminazione di Sinner, secondo l’IA

Sinner fuori dal Roland Garros, chi è il nuovo favorito per la vittoria? Le previsioni dell’Intelligenza Artificiale su Zverev e Djokovic.

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Con l'uscita di scena a sorpresa di Jannik Sinner e dunque del favorito numero uno per la conquista del Roland Garros, la domanda sorge spontanea per dirla alla Lubrano? Chi diventa il favorito numero uno per la conquista del titolo a Parigi. È soprattutto la metà del tabellone che era occupata proprio dal campione italiano quella che attualmente sembra senza un vero e proprio padrone, al contrario dell'altra dove Djokovic e Zverev potrebbero fare la voce grossa. Alla luce di queste valutazioni abbiamo chiesto all'Intelligenza artificiale e in particolare a Grok chi potrebbe arrivare fino in fondo al Roland Garros.

Chi è il favorito per vincere il Roland Garros per l'IA dopo l'eliminazione di Sinner

Secondo l'IA il tennista che al momento ha lo status di grande favorito per la vittoria finale è Alexander Zverev. Per il numero 3 del mondo e seconda testa di serie del tabellone questa potrebbe essere la grande occasione per vincere uno Slam dopo la finale persa a Parigi nel 2024. Questa scelta viene giustificata dall'intelligenza artificiale con queste parole: "Ha esperienza sulla terra, proprio alla luce dei suoi buoni risultati del passato, ha una forma solida e può evitare insidie fino ad una possibile finale". Di certo il tedesco ha tutte le carte in regola per poter quantomeno arrivare in finale, anche se le insidie non mancano, vedi per esempio i possibili incroci con giovani di talento come Jodar o Novak Djokovic.

Zverev in azione al Roland Garros

Djokovic sogna il suo quarto titolo al Roland Garros

È proprio Nole l'altro grande favorito per la vittoria di quello che sarebbe il suo quarto Roland Garros, anche per Grok che lo piazza immediatamente alle spalle di Sascha. Inutile sottolineare lo status del campione serbo e la sua capacità di attingere a risorse inaspettate nelle grandi occasioni. Sicuramente però non è facile alla luce dei suoi 39 anni, soprattutto con la prospettiva di sfide lunghe e in condizioni climatiche non semplici. Il suo tabellone tra l'altro non è agevole. A proposito di main draw, dalla parte di Zverev e Djokovic gli outsider potrebbero essere tre per l'IA, ovvero Ruud, due volte finalista, il giovane Jodar o Fonseca.

Dunque il vincitore potrebbe arrivare comunque dalla parte bassa del tabellone del Roland Garros, e nella parte alta invece? Chi potrebbe raggiungere la finale? Il principale candidato secondo l'intelligenza artificiale potrebbe essere Felix Auger-Aliassime, che "è in un momento di solida forma e si disimpegna bene sulla terra". Bisognerà capire se riuscirà a mantenere continuità. Le alternative? De Minaur, oppure sorprese come Landaluce o Cerundolo.