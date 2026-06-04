È morto Bobby Tambling, per oltre 40 anni miglior goleador del Chelsea, superato solo da Lampard

L’ex stella del Chelsea è scomparso a 84 anni, affetto da tempo da semenza senile. Con i Blues vinse una Coppa di Lega e fino al 2013 fu il massimo realizzatore di ogni tempo del club, superato poi dal solo Lampard. Ha anche il record di gol segnati in una sola gara col Chelsea: 5 reti.

Il mondo del calcio inglese piange la scomparsa di Bobby Tambling, morto all'età di 84 anni, affetto da tempo da demenza senile. Un annuncio reso ufficiale da parte del Crosshaven, uno dei suoi storici club del passato che he ha confermato la scomparsa. Tambling è stato per l'Inghilterra e per il Chelsea in particolare, un autentico mito, un goleador di razza che per oltre 40 anni è stato il massimo realizzatore del club di Stamford Bridge, superato solamente nel 2013 da un'altra stella indimenticata dai Blues, Frank Lampard.

Tambling ha vissuto l'apice della propria carriera proprio a Stamford Bridge entrando nelle giovanili dei Blues a soli 15 anni, nel 1959 e rimanendo nel club londinese per sei stagioni, in cui arrivò subito in prima squadra. Inizialmente impiegato come ala, dopo la cessione del bomber Jimmy Greaves nel 1961 diventò la punta centrale di riferimento e malgrado la retrocessione del club, si distinse subito segnando la bellezza di 22 gol al suo primo anno da titolare. Un exploit che gli permise l'anno successivo, di venire nominato capitano: ad appena 21 anni, il più giovane giocatore del club a indossare la fascia, trascinò il Chelsea di nuovo in First Division segnando ben 37 gol in stagione.

L'exploit con il Chelsea: la Coppa di Lega e il record dei gol in una sola gara

L'anno di grazia è il 1965: : sempre col Chelsea, Tambling vinse la Coppa di Lega segnando nella finale contro il Leicester City, poi nel 1967 diventò il primo giocatore del Chelsea a segnare in una finale di FA Cup che purtroppo verrà persa contro il Tottenha). Tra i tanti record che lo hanno sempre distinto come goleador di razza, Tambling ad oggi detiene ancora il primato del club per il maggior numero di reti fatte in una singola partita di campionato: 5 gol, segnati contro l'Aston Villa nel 1966. Alla fine, a Stamford Bridge, Tambling collezionerà 202 gol in 370 presenze totali, numeri che lo hanno consacrato come il miglior marcatore di tutti i tempi per ben 43 anni. Fino al 2013, anno in cui Frank Lampard è riuscito a superare il suo storico record.

Nel corso della sua carriera, Tambling ha collezionato anche 3 presenze con la nazionale maggiore inglese e ha vestito la maglia del Crystal Palace, prima di trasferirsi nella Repubblica d'Irlanda per disputare gli ultimi anni di carriera. Per poi appendere le scarpe al chiodo e provare l'avventura in panchina, da allenatore guidando diverse formazioni locali come il Cork Celtic, il Cork City e lo stesso Crosshaven.