Jayden Adams è morto a 25 anni in circostanze misteriose, solo pochi giorni fa era ai Mondiali col Sudafrica

La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di sabato 11 luglio, a pochi giorni dall’eliminazione ai Mondiali 2026 con cui aveva partecipato con il Sudafrica. Jayden Adamas aveva solo 25 anni, si teme un gesto estremo al culmine di un periodo depressivo.

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Circostanze ancora tutte da chiarire ma la tragica notizia è certa: il mondo del calcio si ritrova sotto shock per la morte improvvisa di Jayden Adams, centrocampista dei Mamelodi Sundowns e della nazionale sudafricana, scomparso a soli 25 anni. Aveva appena giocato i Mondiali 2026, che ha visto il Sudafrica uscire ai sedicesimi con la sconfitta per 1-0 contro il Canada e aveva giocato tutte e tre le partite della fase a gironi, restando poi in panchina nella sfida a eliminazione diretta.

Il buio della depressione dietro la morte di Jayden Adams, giocatore del Sudafrica

Il club non ha ancora diffuso un comunicato ufficiale e le cause della morte non sono state rese note ma si teme che il giovane 25enne si possa essere tolto la vita dopo aver vissuto un lungo periodo depressivo che nemmeno la convocazione al torneo iridato e l'essere sceso in campo per difendere i colori dei Bafana Bafana avrebbe lenito. Queste sono le prime notizie che giungono dai media e dai giornali sudafricani che hanno rilanciato la notizia. Adams era arrivato ai Sundowns nel gennaio scorso dallo Stellenbosch FC, dove si era imposto come uno dei migliori centrocampisti del campionato sudafricano e si era guadagnato la convocazione ai Mondiali 2026, ancora in svolgimento.

Il lutto durante i Mondiali: Adams perde la nonna ma va in campo comunque

Durante il torneo aveva affrontato anche un grave lutto personale, perdendo la nonna cui era molto legato sin da piccolo, ma Adams aveva scelto di scendere comunque in campo nella partita del Sudafrica contro la Repubblica Ceca che si era giocata il giorno dopo il decesso e mentre si celebravano i funerali in Sudafrica senza che Adams potesse parteciparvi. Nulla è ancora certo e le indagini sono attualmente in corso al momento, ma potrebbe essere stato uno dei motivi scatenanti del possibile gesto estremo per il quale i familiari al momento hanno richiesto la massima discrezione e risarcatezza.