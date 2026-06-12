Calciomercato, news di oggi in diretta: è il giorno delle dimissioni di Comolli alla Juve, Milan tra Amorim, Glasner e Jaissle

Terremoto in casa Juventus con le dimissioni di Comolli e l'avvento di Carnevali che cambia le dinamiche e le gerarchie nel club bianconero: oggi il CdA che dovrebbe ratificare il tutto. Inter, sempre in attesa per Palestra e intanto blinda Calhanoglu: si ritira anche il Galatasaray. Il Milan sempre alla ricerca del tecnico, confermato il ballottaggio a 3: Amorim, Glasner e Jaissle. Giorno decisivo anche per l'addio tra Romagnoli e la Lazio, mentre a Monza si lavora per il dopo Bianco: in pole Gilardino
Inter, si decide per Palestra: o 50 milioni o pista estera per l'Atalanta
Marco Palestra all'Inter rischia di saltare definitivamente dopo giorni in stand-by. I nerazzurri si sono assestati sui 45 milioni, ma l'Atalanta ne pretende 50 senza sconti. Così adesso si aprono altre strade tra cui quella che porterebbe il difensore in Premier League, dove c'è il Manchester City disposto ad entrare nella trattativa. E con cui sembra che la Dea stia già filtrando con il club inglese.
Gilardino sulla panchina del Monza: il dopo Bianco è vicino
Il Monza, neopromosso in Serie A, si muove per il prossimo allenatore dopo la decisione di Paolo Bianco, autore della cavalcata per il ritorno in A, di lasciare il club dove c'è stato un cambio importante a livello dirigenziale con Bicolas Burdisso dimissionario da ds. I nomi non mancano e il primo è Alberto Gilardino reduce dall'esonero di Pisa e oggi ci sarà un incontro. Sullo sfondo Fabio Pecchia svincolato dopo l'esonero al Parma.
Romagnoli-Lazio è addio: anche oggi potrebbe arrivare l'ufficilialità
Il divorzio si consumerà in queste ore dopo una stagione a dir poco travagliata. Dopo il dietrofront di Lotito di gennaio e l'addio di Sarri qualche settimana fa per andare all'Atalanta, Alessio Romagnoli non ha più intenzione di restare a Roma, sponda Lazio: il passaggio del difensore all'Al-Sadd, formazione del Qatar allenata da Mancini è oramai imminente. Entro la sarata l'operazione dovrebbe essere ufficiale.
Il Milan sempre col dubbio allenatore: Glasner, Jaissle o Amorim
Anche oggi sono previsti nuovi colloqui con almeno tre candidati per la sostituzione di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Si tratta dell'oramai molto chiacchierato Oliver Glasner così come la prima alternativa, Matthias Jaissle. Cui si aggiunge anche Ruben Amorim che non dispiace a Rangnick. A proposito del supervisore tecnico della Red Bull e CT Austria, proprio la federalcio si è detta indispettita per il mancato prolungamento del contratto, che farebbe credere l'imminente approdo in rossonero
Juventus, Comolli lascia e arriva Carnevali: il giorno dell'avvicendamento
Oggi la Juventus annuncia Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato. Prima di approdare a Torino, formalizzerà per il Sassuolo l’arrivo del nuovo allenatore neroverde, che sarà Alberto Aquilani e poi chiuderà un capitolo fondamentale della sua esperienza sportiva. Carnevali subentra a Damien Comolli che è pronto lasciare il ruolo di AD bianconero dopo i confronti con la proprietà, decisione che verrà formalizzata nel consiglio di amministrazione odierno.
Carnevali si concentrerà sulla nuova avventura in bianconero, dove sarà chiamato a ricoprire un ruolo centrale nella gestione e nello sviluppo del progetto Juventus con attenzione particolare anche al mercato.