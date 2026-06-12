Calciomercato, news di oggi in diretta: è il giorno delle dimissioni di Comolli alla Juve, Milan tra Amorim, Glasner e Jaissle

Terremoto in casa Juventus con le dimissioni di Comolli e l'avvento di Carnevali che cambia le dinamiche e le gerarchie nel club bianconero: oggi il CdA che dovrebbe ratificare il tutto. Inter, sempre in attesa per Palestra e intanto blinda Calhanoglu: si ritira anche il Galatasaray. Il Milan sempre alla ricerca del tecnico, confermato il ballottaggio a 3: Amorim, Glasner e Jaissle. Giorno decisivo anche per l'addio tra Romagnoli e la Lazio, mentre a Monza si lavora per il dopo Bianco: in pole Gilardino