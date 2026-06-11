Tragedia sfiorata durante la cerimonia d’apertura e prima di Messico-Sudafrica: tifoso collassa, rianimato

Mentre all’interno dello Stadio Azteca si stava concludendo la cerimonia d’apertura dei Mondiali 2026 un tifoso che era in attesa di entrare per Messico-Sudafrica ha avuto un infarto. Subito soccorso, è stato trasportato in ospedale dopo un massaggio cardiaco.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La cerimonia d'apertura dei Mondiali 2026 è stato un successo di spettacolo musica e colori ma poteva trasformarsi in tragedia se i soccorsi attorno allo Stadio Azteca non fossero stati immediati nel salvare la vita d un tifoso sudafricano che si stava apprestando ad entrare per assistere a Messico-Sudafrica, gara d'inizio del torneo iridato. Rianimato sul posto attraverso un massaggio cardiaco, l'uomo è poi stato trasportato in ospedale, cosciente ed è stato dichiarato fuori pericolo.

Mentre al centro dello Stadio di Città del Messico, più comunemente famoso come Stadio Azteca, si stava consumando l'atto iniziale dei Mondiali 2026 in un clima di assoluta festa, fuori dall'impianto sportivo si son vissuti attimi di panico quando un tifoso si è accasciato a suolo improvvisamente. Le immagini e i video amatoriali che hanno immortalato il momento e postato sui vari social, hanno evidenziato soprattutto l'opera dei soccorritori che hanno cercato immediatamente di stabilizzare il tifoso prima di trasportarlo in ambulanza.

L'intervento dei soccorsi: "Il protocollo d'emergenza ha funzionato perfettamente"

L'operazione ha attirato l'attenzione di centinaia di persone che stavano già entrando nello stadio per assistere dopo alla cerimonia di apertura alla partita dei padroni di casa del Messico, contro il Sudafrica. Le autorità hanno poi comunicato che non è accaduto il peggio perché il protocollo di emergenza ha funzionato correttamente grazie alla presenza di personale specializzato all'interno e all'esterno dello stadio. L'uomo è stato infatti rianimato con successo ed è giunto cosciente al centro medico, dove rimane sotto osservazione.

I membri della Croce Rossa, insieme a quelli della Protezione Civile e il personale medico impiegati per i Mondiali si sono recati immediatamente sul posto per prestare soccorso: secondo le prime ricostruzioni, il tifoso, presumibilmente di origine sudafricana, avrebbe avuto un arresto cardiaco, crollando improvvisamente sul selciato esterno allo stadio rendendo necessario l'intervento dei paramedici che è stato decisivo per salvargli la vita.