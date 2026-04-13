Dominic Frimpong è morto a 20 anni dopo un attacco armato al pullman su cui viaggiava con la squadra

Il calcio africano è profondamente scosso dalla morte di Dominic Frimpong. Il 20enne attaccante ghanese in forza al Berekum Chelsea, è stato ucciso nel corso di un violento attacco armato contro il pullman della sua squadra. Il gruppo stava rientrando da un match del massimo campionato del Ghana quando è stato assalito da alcuni malviventi. Purtroppo il ragazzo è stato colpito alla testa e per lui non c'è stato nulla da fare. Diversi i dispersi, visto che alcuni suoi compagni sono fuggiti in un bosco adiacente alla strada in cui è avvenuto l'attacco.

Dominic Frimpong morto a 20 dopo un tremendo attacco armato

Solo pochi giorni fa Frimpong, di proprietà della squadra dell'Aduana Stars FC ma in prestito al Berekum Chelsea, aveva segnato il suo secondo gol stagionale nella Ghana Premier League. Domenica poi impegno in trasferta a Samartex e ritorno come al solito in autobus passando sulla strada Bibiani-Goaso ad Ahyiresu. Qui però il dramma per un tentativo di rapina finito nel peggiore dei modi. Nel fuggi fuggi generale, purtroppo il più sfortunato è stato Dominic Frimpong che, mentre l'autobus faceva retromarcia, ha ricevuto un colpo di arma da fuoco alla testa. Inutile per lui il ricovero in ospedale.

Questo classe 2005 di belle speranze sognava un giorno di difendere i colori del suo Paese e a giudicare dai messaggi di cordoglio ricevuti nelle ultime ore era stimato da tutti. La conferma della sua scomparsa è arrivata proprio dalla Federcalcio ghanese che, in una nota, ha espresso il proprio sgomento per la tragedia.

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Il comunicato ufficiale sul decesso di Frimpong

"La Federazione calcistica del Ghana (GFA) ha appreso con profondo sgomento e immenso dolore la tragica notizia della scomparsa di Dominic Frimpong del Berekum Chelsea Football Club. Secondo quanto riportato, Dominic Frimpong ha perso la vita in seguito a una rapina a mano armata subita dalla squadra mentre questa rientrava da una partita della Ghana Premier League. L'incidente ha scosso profondamente l'intero mondo del calcio. La GFA porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia del defunto, ai suoi compagni di squadra, allo staff tecnico, alla dirigenza e a tutti coloro che lavorano al Berekum Chelsea in questo momento estremamente difficile. Questo tragico incidente rappresenta una grave perdita non solo per il Berekum Chelsea, ma anche per il calcio ghanese nel suo complesso. Dominic era un giovane talento promettente, la cui dedizione e passione per il gioco incarnavano lo spirito del nostro campionato".

Le indagini sulla rapina al bus della squadra

Mentre si cercano i dispersi, sperando che non ci siano ulteriori feriti o addirittura deceduti, la polizia sta indagando su quanto accaduto mentre il calcio africano ha già preso i primi provvedimenti: "La GFA è in costante contatto con il club e con le autorità competenti, tra cui la Polizia del Ghana, mentre proseguono le indagini sulle circostanze di questo spiacevole incidente. Sollecitiamo che vengano adottate tutte le misure necessarie per garantire che sia fatta giustizia. Inoltre, la GFA coinvolgerà le principali parti interessate per rivedere e rafforzare le misure di sicurezza per i club che viaggiano per le competizioni nazionali, al fine di prevenire simili tragici eventi in futuro".