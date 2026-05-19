L’Arsenal è campione d’Inghilterra dopo 22 anni di attesa: il sogno di Arteta diventa realtà

Dopo oltre due decenni di delusioni, promesse mancate e stagioni vissute inseguendo, l’Arsenal torna finalmente sul tetto d’Inghilterra. I Gunners conquistano la Premier League a 22 anni di distanza dall’ultima volta, riportando a Londra un titolo che mancava dai tempi degli “Invincibili” di Arsène Wenger nella stagione 2003/04.

Il pareggio del Manchster City in casa del Bournemouth ha consegnato il titolo al club londinese. È il trionfo di una squadra giovane, costruita con pazienza e cresciuta anno dopo anno sotto la guida di Mikel Arteta. L’allenatore spagnolo, arrivato tra dubbi e difficoltà, è riuscito a trasformare l’Arsenal in una macchina quasi perfetta, capace di unire qualità tecnica, intensità e mentalità vincente. Una cavalcata lunga e sofferta, culminata con il titolo più atteso dai tifosi biancorossi.

La gioia è esplosa al triplice fischio della partita dei Citizens e migliaia di tifosi hanno celebrato una vittoria dal sapore storico, attesa da un’intera generazione che non aveva mai visto l’Arsenal campione d’Inghilterra.

Il sogno di Arteta diventa realtà: l'Arsenal ha vinto la Premier League

Decisivi sono stati i leader della squadra: dalla solidità difensiva garantita da Saliba e Gabriel, fino alla fantasia di Odegaard e all'intelligenza tattica di Rice e alla freddezza sotto porta di Saka e Havertz. Ma il vero punto di forza dell’Arsenal è stata la continuità. I Gunners hanno saputo reggere la pressione nei momenti più delicati della stagione, resistendo alla concorrenza delle grandi rivali e dimostrando maturità anche nelle partite più complicate.

Per Mikel Arteta si tratta della consacrazione definitiva. Da ex capitano a tecnico capace di riportare il club nell’élite del calcio inglese ed europeo, il suo percorso assume ora un valore simbolico enorme. L’Arsenal non è più soltanto una squadra dal grande passato: è tornata a essere una potenza del presente.

L'Arsenal scrive il suo nome nell'albo d'oro della Premier League dopo 22 anni di attesa e per i tifosi dei Gunners il momento tanto sognato è finalmente arrivato.