Arsenal vicino alla Premier League, Arteta scherza: “Questo lavoro mette a dura prova i miei capelli”

L’Arsenal è sempre più vicino alla vittoria della Premier League. Arteta, che spera in un passo falso del Manchester City, ha scherzato sul suo stress parlando dei suoi capelli.

L'Arsenal è a un passo dal traguardo. La vittoria della Premier League è materialmente a tre punti, cioè a una vittoria. Ma il Manchester City per rimanere a galla deve vincere il recupero con il Bournemouth, se non lo farà i giochi saranno fatti. Questa dunque può essere una grande serata per i calciatori dei Gunners e per il tecnico Arteta, che apertamente ha detto che tifera per i Cherries e guarderà la partita in TV.

Arsenal-Burnley 1-0

L'ultima partita in casa è sempre speciale. L'Arsenal l'ha vissuta con il cuore in gola fino al 99′ quando l'arbitro ha fischiato il termine dell'incontro con il Burnley, retrocesso da tempo, piegato per 1 a 0. Una vittoria preziosa che mette sempre più vicina la Premier, che manca dal 2004. La squadra è rimasta sul campo per celebrare la stagione e salutare i tifosi. Arteta ha preso il microfono ringraziando i tifosi, dando loro appuntamento per le partite con il Crystal Palace e con il PSG, la finale di Champions è in programma sabato 30 maggio, poi ha chiesto loro di applaudire la squadra e lo staff.

Arteta seguirà Bournemouth-Manchester City

Dopo di che l'allenatore basco si è soffermato su Bournemouth-Manchester City, dicendo apertamente che tiferà per i Cherries: "Sarò il loro più grande tifoso. Li sosterrò come noi ho mai fatto. La partita non la guarderò con i calciatori, sarò a casa e guarderò il match con la mia famiglia". Farà il tifo per Andoni Iraola, allenatore del Bournemouth, con il quale ha iniziato a giocare a calcio quando era bambino, una meravigliosa storia nella storia.

Il tecnico dell'Arsenal e lo stress da panchina

Arteta, per una volta rilassato, ha scherzato nell'intervista. Rispondendo alla domanda sullo stress che subiscono gli allenatori di calcio ha detto: "Ho sempre pensato che la densità dei miei capelli non sarebbe mai svanita, ma questo lavoro la metterà alla dura prova".

Cosa serve all'Arsenal per vincere la Premier League

L'Arsenal ha 82 punti, il Manchester City 77. I Gunners sono padroni del proprio destino. Se vincono l'ultima partita, quella in casa del Crystal Palace il campionato è vinto. Ma la Premier League arriverà già stasera in caso di pareggio o sconfitta del City, alla penultima di Guardiola, contro il Bournemouth, che ha ancora la chance di qualificarsi per la prossima Champions League.