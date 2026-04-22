Il Manchester City aggancia l’Arsenal: stessi punti e stessa differenza reti, Premier League sul filo
Che il Manchester City vincesse in casa del Burnley era praticamente scontato. Così è stato. Ma la partita è terminata ‘solo' 1-0. Tanto bastava a Guardiola per rimettersi al comando della Premier League. Curioso però che a cinque giornate dal termine City e Arsenal non solo abbiano gli stessi punti ma anche la stessa differenza reti. La volata per il titolo si prevede serratissima.
Burnley-Manchester City 0-1
Non solo in Inghilterra, il sentiment di chiunque è che la contesa sia già totalmente chiusa. Con il campionato inglese che inesorabilmente pare avvicinarsi, ancora una volta, alla squadra di Pep Guardiola. L'Arsenal aveva 9 punti di vantaggio (con una partita in più). Ora il Manchester City e i Gunners hanno gli stessi punti, cioè 70. Arteta ha perso in modo inopinato con il Bournemouth, il City ha vinto 2-1 il confronto diretto e nella sfida con il Burnley, anticipata per la semifinale di FA Cup, si è imposto di misura. Gol di Haaland, nessuna novità.
Stessi punti e stessa differenza reti tra City e Arsenal
L'incontro è terminato 1-0. Il Burnley è matematicamente retrocesso, solo 20 punti ma una stagione onorata con prestazioni gagliarde. Il Manchester City ha ottenuto ciò che voleva, e cioè la vittoria. Però, è quantomeno curioso che dopo 33 giornate le due squadre abbiano gli stessi punti (70) e la medesima differenza reti (+37). Quindi volata che si deciderà sul filo.
Il Manchester per chiunque è favorito, ha vinto quattro delle ultime cinque gare in Premier ed ha intenzione di allungare la serie con una sfilza, anzi una bella cinquina, di vittorie. L'Arsenal è stanco, fatica, tanto, e sarà impegnato anche in Champions League (semifinale con l'Atletico Madrid). Il rischio dello zero tituli è a un passo. Ma le squadre sono in totale parità. Ovviamente, però, qualcuno deve mettersi al comando e davanti c'è il City grazie a 3 gol realizzati in più. Perché la prima pregiudiziale è la differenza reti in Premier League, la seconda è il maggior numero di reti: 69 per Guardiola, 66 per Arteta.