Il Manchester City aggancia l’Arsenal: stessi punti e stessa differenza reti, Premier League sul filo

Il Manchester City battendo 1-0 il Burnley sale a quota 70 punti e così ha agganciato l’Arsenal al comando. Stessi punti, ma anche identica differenza reti. Una parità quasi perfetta, con il City davanti grazie perché ha segnato tre gol in più.

Che il Manchester City vincesse in casa del Burnley era praticamente scontato. Così è stato. Ma la partita è terminata ‘solo' 1-0. Tanto bastava a Guardiola per rimettersi al comando della Premier League. Curioso però che a cinque giornate dal termine City e Arsenal non solo abbiano gli stessi punti ma anche la stessa differenza reti. La volata per il titolo si prevede serratissima.

Burnley-Manchester City 0-1

Non solo in Inghilterra, il sentiment di chiunque è che la contesa sia già totalmente chiusa. Con il campionato inglese che inesorabilmente pare avvicinarsi, ancora una volta, alla squadra di Pep Guardiola. L'Arsenal aveva 9 punti di vantaggio (con una partita in più). Ora il Manchester City e i Gunners hanno gli stessi punti, cioè 70. Arteta ha perso in modo inopinato con il Bournemouth, il City ha vinto 2-1 il confronto diretto e nella sfida con il Burnley, anticipata per la semifinale di FA Cup, si è imposto di misura. Gol di Haaland, nessuna novità.

Donnarumma e Haaland raggianti escono dal campo di Burnley.

Stessi punti e stessa differenza reti tra City e Arsenal

L'incontro è terminato 1-0. Il Burnley è matematicamente retrocesso, solo 20 punti ma una stagione onorata con prestazioni gagliarde. Il Manchester City ha ottenuto ciò che voleva, e cioè la vittoria. Però, è quantomeno curioso che dopo 33 giornate le due squadre abbiano gli stessi punti (70) e la medesima differenza reti (+37). Quindi volata che si deciderà sul filo.

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Il Manchester per chiunque è favorito, ha vinto quattro delle ultime cinque gare in Premier ed ha intenzione di allungare la serie con una sfilza, anzi una bella cinquina, di vittorie. L'Arsenal è stanco, fatica, tanto, e sarà impegnato anche in Champions League (semifinale con l'Atletico Madrid). Il rischio dello zero tituli è a un passo. Ma le squadre sono in totale parità. Ovviamente, però, qualcuno deve mettersi al comando e davanti c'è il City grazie a 3 gol realizzati in più. Perché la prima pregiudiziale è la differenza reti in Premier League, la seconda è il maggior numero di reti: 69 per Guardiola, 66 per Arteta.