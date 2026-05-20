Quanto guadagna l’Arsenal per la vittoria della Premier League: quasi il triplo rispetto all’Inter

L’Arsenal vincitore della Premier League incasserà circa 205 milioni di euro tra premi e diritti tv: il confronto con gli altri campionati europei è impietoso.

Dopo 22 anni l'Arsenal torna a vincere la Premier League godendosi l'impresa dal divano, come se fosse una vera festa: il pareggio del Manchester City contro il Bournemouth regala ad Arteta la gioia più grande, dieci giorni prima della finale di Champions League dove potrebbe arrivare un clamoroso double. I giocatori si sono dati alla pazza gioia per tutta la notte nel centro sportivo e domenica potranno toccare il trofeo e le medaglie che hanno inseguito così a lungo. Non ci sono solo quelle in palio, ma un money prize invidiabile che il massimo campionato inglese assicura a chi si aggiudica il primo posto.

Per il trionfo in Premier League l'Arsenal guadagnerà all'incirca 205 milioni di euro, frutto del premio base stabilito dalla lega inglese con l'aggiunta di diversi bonus legati al piazzamento, ai ricavi televisivi, agli sponsor e ai premi dei partner tecnici. Una somma altissima se paragonata a quella delle altre leghe europee: il Barcellona riceverà circa 160 milioni per la vittoria della Liga, l'Inter solo 65 milioni per la Serie A comprensivi del bonus primo posto e dei diritti tv, tre volte in meno rispetto agli inglesi.

Il money prize dell'Arsenal per la vittoria del campionato

Oltre alla grande soddisfazione di aver spezzato una maledizione lunga 22 anni i Gunners si portano a casa molti soldi per il trionfo in campionato. La prima parte del bonus è quella "merit based", ossia i soldi che spettano soltanto alle vincitrici dei campionati nazionali, alla quale si aggiunge la quota fissa uguale per tutte le squadre per la sola partecipazione al torneo. La Premier League distribuisce circa 62 milioni di euro alla squadra campione attraverso il sistema dei merit payments e ogni posizione vale circa 3 milioni in meno, soldi ai quali vanno aggiunti i ricchissimi diritti televisivi che fanno schizzare il campionato inglese in cima alla classifica.

Sommando il tutto l'Arsenal arriva a guadagnare oltre 205 milioni di euro e la maggior parte sono chiaramente derivati dagli introiti dei diritti televisivi: sono circa 4 volte rispetto a quelli della Serie A perché parliamo di 4 miliardi e mezzo di euro, con la quota fissa che supera i 110 milioni di euro per club, ai quali si aggiungono i bonus per classifica e visibilità televisiva. Questo fa in modo che anche l'ultima classificata riesce a guadagnare comunque intorno ai 145 milioni di euro, una cifra spaventosa.

L’Arsenal incasserà un premio ricchissimo per il primo posto

Il paragone con gli altri campionati

Per quanto riguarda il calcio inglese non c'è storia e non esiste campionato al mondo che riesce a stargli dietro. I secondi campioni più ricchi sono quelli di Spagna: il Barcellona potrebbe superare i 150 milioni complessivi considerando diritti TV e ricavi commerciali legati al titolo, dato che non esiste una cifra unica come "premio campionato". Segue la Germania, con il Bayern Monaco che si porta a casa circa 85 milioni di euro per quota campione più performance su 5 anni. Quarta l'Inter che per aver vinto la Serie A prenderà meno di 20 milioni (il premio per il primo posto), ai quali aggiungere i bonus che portano la cifra fino a 65 milioni circa.