Manchester City-Arsenal oggi in Premier League, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni

Lo scontro al vertice tra Manchester City e Arsenal deciderà le sorti della Premier League: dove vedere il big match del calcio inglese in diretta tv e streaming.

È la resa dei conti per la Premier League che si gode il suo attesissimo scontro al vertice. Il Manchester City ospita l'Arsenal, capolista del campionato che spera di poter chiudere la pratica e affrontare serenamente le ultime giornate. Ma Guardiola ha abituato i tifosi a grandi rimonte e con un margine di soli 6 punti e una partita giocata in più rispetto ai rivali i Gunners non possono stare tranquilli. Il big match inglese ci attende oggi, domenica 19 aprile, e sarà trasmesso in esclusiva in tv e in streaming su Sky.

Passa tutto attraverso questa partita che sarà decisiva. In cima alla classifica c'è la squadra di Arteta, prima a +6: nella scorsa giornata ha fallito il matchpoint perdendo contro il Bournemouth e il timore dei tifosi è che la seconda sconfitta consecutiva possa riaprire tutto come già successo due volte negli ultimi anni, quando l'Arsenal sembrava vicina a un passo da quel titolo che non vince dal 2004, annata degli Invincibili di Wenger.

Nessuno è tranquillo quando alle spalle c'è il Manchester City, anche se non è il più splendente degli ultimi anni. La squadra di Guardiola dovrà recuperare ancora una partita e vincendo lo scontro diretto dimezzerebbe il vantaggio dei londinesi che potrebbe addirittura essere annullato nel giro di qualche giorno. La prima manche in campionato è finita in pareggio, ma meno di un mese fa il City ha vinto la Carabao Cup in finale proprio contro l'Arsenal.

Dove vedere City-Arsenal in diretta TV e in streaming: l'orario della partita

Lo scontro al vertice della Premier League andrà in scena oggi, domenica 19 aprile, alle ore 17:30. Gli appassionati di calcio inglese potranno seguire Manchester City-Arsenal in diretta tv in esclusiva su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. In alternativa i tifosi avranno la possibilità di seguire la gara in streaming su SkyGo, compreso nell'abbonamento, oppure su NOW.

City-Arsenal, le probabili formazioni della partita di Serie A

Doky, Semenyo e Haaland saranno il tridente delle meraviglie schierato da Guardiola che potrà contare sulla loro qualità e anche sulla fantasia di Cherki alle loro spalle. Anche Arteta sfodera tutti i suoi assi: Gyokeres sarà la prima punta, Eze illuminerà la trequarti mentre Rice sarà il riferimento a centrocampo.

Manchester City (3-4-3): Donnarumma; Guehi, Khusanov, Ait-Nouri; Nunes, Rodri, Cherki, Bernardo Silva; Doku, Haaland, Semenyo. Allenatore: Guardiola.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. Allenatore: Arteta.