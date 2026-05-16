Manchester City-Chelsea oggi in TV, deve vedere in chiaro e in streaming la finale di FA Cup: orario e formazioni

A Wembley Chelsea e Manchester City si affrontano nella finale di FA Cup. La partita inizierà alle ore 16 e si potrà seguire anche in diretta TV in chiaro.

Il giorno della finale di FA Cup è sempre attesissimo in Inghilterra, dove si ferma tutto. Oggi non si gioca nemmeno una partita di Premier League. Si guarda ‘solo' Manchester City-Chelsea, che alle ore 16 daranno vita alla finale dell'edizione 2025-2026, naturalmente a Wembley, tempio del calcio mondiale. La squadra di Guardiola è favoritissima, ma la storia insegna che tutto può accadere nella gara secca e il Chelsea vuole salvare una stagione disastrosa guadagnandosi un trofeo e la conseguente, eventuale, qualificazione alle coppe europee. Diretta TV anche in chiaro sul NOVE.

A guardare i numeri non c'è storia. Il Manchester City ha 77 punti, il Chelsea 49. Un divario enorme. Dopo essere uscito dalla Champions Guardiola ha vinto otto partite su nove, si è preso la Carabao Cup ed ha realizzato un percorso quasi netto. La quadra l'ha trovata e i giocatori corrono, anche se l'unico pareggio, il 3-3 con l'Everton, rischia di costare caro e amaro, perché l'Arsenal ha due punti di vantaggio a due giornate dalla fine.

Il Chelsea, invece, di contro, dopo aver licenziato inopinatamente Maresca ha liquidato pure Rosenior e con un traghettatore affronta la finale. Due vittorie, entrambe in FA Cup (contro Port Vale e Leeds), poi il nulla, lo sprofondo blu che ha portato la squadra addirittura al nono posto in Premier League, che al momento escluderebbe i Blues dalle coppe della prossima stagione.

Dove vedere la finale Manchester City-Chelsea in TV e streaming: anche in chiaro

La 145ª finale della FA Cup si potrà seguire anche in chiaro. Verrà trasmessa in chiaro sul NOVE e sarà visibile anche in streaming su discovery+ e HBO Max. L'evento, anzi l'intera manifestazione è in co-esclusiva sui canali Warner Bros. Discovery + DAZN, dunque anche gli abbonati di DAZN sia in TV che in streaming potranno seguire la finale tra Manchester City e Chelsea, commentata da Andrea Distaso e da Filippo Galli, ex fortissimo difensore del Milan di Sacchi e Capello.

Manchester City-Chelsea le probabili formazioni della finale di FA Cup

McFarlane e Guardiola dovrebbe giocare entrambi con il 4-2-3-1. A guardare i titolari previsti c'è una squadra sempre più favorita. Ma il Chelsea ha vinto le finali giocate lo scorso anno – Conference League e Mondiale per Club. Donnarumma è alla prima finale di FA Cup.

Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Fofana, Colwill, Hato; Caicedo, Reece James; Palmer, Enzo Fernandez, Cucurella; Joao Pedro.

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Guehi, Ruben Dias, Gvardiol; Nico Gonzalez, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.