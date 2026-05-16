Calcio
video suggerito
video suggerito

Manchester City-Chelsea oggi in TV, deve vedere in chiaro e in streaming la finale di FA Cup: orario e formazioni

A Wembley Chelsea e Manchester City si affrontano nella finale di FA Cup. La partita inizierà alle ore 16 e si potrà seguire anche in diretta TV in chiaro.
Leggi tutte le news di Fanpage.it tra i risultati della ricerca su Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il giorno della finale di FA Cup è sempre attesissimo in Inghilterra, dove si ferma tutto. Oggi non si gioca nemmeno una partita di Premier League. Si guarda ‘solo' Manchester City-Chelsea, che alle ore 16 daranno vita alla finale dell'edizione 2025-2026, naturalmente a Wembley, tempio del calcio mondiale. La squadra di Guardiola è favoritissima, ma la storia insegna che tutto può accadere nella gara secca e il Chelsea vuole salvare una stagione disastrosa guadagnandosi un trofeo e la conseguente, eventuale, qualificazione alle coppe europee. Diretta TV anche in chiaro sul NOVE.

A guardare i numeri non c'è storia. Il Manchester City ha 77 punti, il Chelsea 49. Un divario enorme. Dopo essere uscito dalla Champions Guardiola ha vinto otto partite su nove, si è preso la Carabao Cup ed ha realizzato un percorso quasi netto. La quadra l'ha trovata e i giocatori corrono, anche se l'unico pareggio, il 3-3 con l'Everton, rischia di costare caro e amaro, perché l'Arsenal ha due punti di vantaggio a due giornate dalla fine.

Il Chelsea, invece, di contro, dopo aver licenziato inopinatamente Maresca ha liquidato pure Rosenior e con un traghettatore affronta la finale. Due vittorie, entrambe in FA Cup (contro Port Vale e Leeds), poi il nulla, lo sprofondo blu che ha portato la squadra addirittura al nono posto in Premier League, che al momento escluderebbe i Blues dalle coppe della prossima stagione.

Leggi anche
Dove vedere Juve Stabia-Monza oggi in TV e streaming: orario e formazioni dei playoff di Serie B

Dove vedere la finale Manchester City-Chelsea in TV e streaming: anche in chiaro

La 145ª finale della FA Cup si potrà seguire anche in chiaro. Verrà trasmessa in chiaro sul NOVE e sarà visibile anche in streaming su discovery+ e HBO Max. L'evento, anzi l'intera manifestazione è in co-esclusiva sui canali Warner Bros. Discovery + DAZN, dunque anche gli abbonati di DAZN sia in TV che in streaming potranno seguire la finale tra Manchester City e Chelsea, commentata da Andrea Distaso e da Filippo Galli, ex fortissimo difensore del Milan di Sacchi e Capello.

Manchester City-Chelsea le probabili formazioni della finale di FA Cup

McFarlane e Guardiola dovrebbe giocare entrambi con il 4-2-3-1. A guardare i titolari previsti c'è una squadra sempre più favorita. Ma il Chelsea ha vinto le finali giocate lo scorso anno – Conference League e Mondiale per Club. Donnarumma è alla prima finale di FA Cup.

Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Fofana, Colwill, Hato; Caicedo, Reece James; Palmer, Enzo Fernandez, Cucurella; Joao Pedro.

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Guehi, Ruben Dias, Gvardiol; Nico Gonzalez, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

Calcio
Chelsea
Manchester City
0 CONDIVISIONI
Immagine
Sinner-Medvedev sospesa per pioggia nel 3° set sul 4-2 per Jannik. Si riprende oggi alle 15
Sinner-Medvedev, la semifinale riparte oggi alle 15. Jannik a due game dalla finale
La rabbia di Sinner con la giudice per la pioggia: “Cosa vuoi dire? Non posso decidere io”
Quando si gioca la finale degli Internazionali d'Italia, data e orario dell'incontro
Darderi travolto da Ruud, un tifoso lo accusa: "Abbiamo pagato!". Lui gli dà la racchetta
Cosa succede in caso di pioggia a Roma: il protocollo per sospensione e rinvio
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views