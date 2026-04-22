Il Chelsea esonera Liam Rosenior: è durato tre mesi ed aveva un contratto di sei anni

Una serie di risultati negativissimi: cinque sconfitte di fila sono costate carissime a Rosenior, l’allenatore che aveva preso il posto di Maresca al Chelsea e che dopo appena tre mesi e mezzo è stato esonerato dai Blues.

L'accelerata è stata rapidissima. Il Chelsea ha cambiato ancora una volta allenatore. Tre mesi e mezzo dopo essere stato ingaggiato al posto di Maresca è stato sollevato dall'incarico Liam Rosenior, che ha perso le ultime cinque partite. Un tecnico ad interim chiuderà il campionato e farà il suo esordio in FA Cup domenica prossima.

Cinque sconfitte di fila ed esonero per Rosenior

L'esperienza di Rosenior al Chelsea è stata terribile. Ventitré partite tra campionato e coppe con dieci sconfitte, cinque consecutive in Premier League. L'ultima, con il Brighton per 3-0, è costata carissimo. Il Chelsea non ha realizzato nemmeno un gol nelle ultime cinque partite, cosa che non accadeva dal 1912 ai londinesi. La qualificazione alla prossima Champions è svanita. La FA Cup e la qualificazione alla prossima Europa League rappresentano la salvezza di questa stagione.

Il Chelsea cambia ancora una volta allenatore

Questo il comunicato del club londinese: "A nome di tutti noi del Chelsea FC, desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Liam e al suo staff per l'impegno profuso durante il periodo trascorso con il Club. Liam si è sempre comportato con la massima integrità e professionalità sin dalla sua nomina a metà stagione. Non si è trattato di una decisione presa a cuor leggero dal Club, tuttavia i recenti risultati e le prestazioni non sono stati all'altezza degli standard richiesti e c'è ancora molto in palio in questa stagione. Tutti al Chelsea FC augurano a Liam ogni successo per il futuro".

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Calum McFarlane è il nuovo allenatore del Chelsea

Il nuovo allenatore ad interim sarà Calum McFarlane: "Assumerà la guida della squadra come allenatore ad interim fino alla fine della stagione, con il supporto dello staff tecnico del club, con l'obiettivo di raggiungere la qualificazione alle competizioni europee e di avanzare in FA Cup. Nell'ambito del processo di stabilizzazione del ruolo di allenatore capo, il Club intraprenderà un percorso di autoanalisi per individuare la persona più adatta a ricoprire tale posizione a lungo termine".