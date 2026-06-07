Italia Under17 campione d’Europa, battuto il Belgio in finale ai rigori: Lupo ancora decisivo

L’Europeo Under 17 ha consacrato campione di categoria l’Italia Under17 dopo una finale giocata al massimo dell’equilibrio. Belgio in vantaggio all’84’ con Cobiella e pareggio al 90′ di Fugazzola. Poi i calci di rigore decisivi per il titolo continentale.

Straordinaria impresa dell'Italia Under 17 che ancora una volta riesce a fare la differenza ai rigori: il Belgio crolla in finale e gli Azzurrini diventano ancora Campioni dopo l'Europeo del 2024. Lupo decisivo, para un rigore e permette all'Italia di festeggiare il titolo continentale.

Alla Le Coq Arena di Tallinn si è concluso l'Europeo Under 17 dove l'Italia si è giocata fino all'ultimo il titolo contro i pari età del Belgio. Una finale degna di questo nome e che ha vissuto i momenti più palpitanti, prima con il vantaggio all'84' segnato da Cobiella e il successivo calcio di rigore degli azzurrini, segnato in modo magistrale da un glaciale Fugazzola che riporta il punteggio sulla perfetta parità di 1-1. Per passare ai calci di rigore decisivi, che hanno stabilito la nuova under17 campione d'Europa.

Il film della finale, Lupo para un rigore: Italia campione d'Europa U17

Una finale emozionante, un'Italia che ha dovuto anche soffrire e subire la migliore qualità tecnica del Belgio, ma che è riuscita sempre a giocare a testa alta, rischiando ma senza mai scomporsi. E così, quando i Diavoli Rossi si sono portati incredibilmente in vantaggio a soli 6 minuti dal 90′, l'Italia non si è disunita e ha trovato la forza e la determinazione di un pareggio quasi immediato, su calcio di rigore siglato da Fugazzola.

Ancora i calci di rigore hanno poi determinato l'esito finale, con gli Azzurrini meno imprecisi dal dischetto e con un Lupo, ancora decisivo che para un penalty permettendo quel vantaggio fondamentale che poi viene concretizzato con Perillo autore del gol decisivo che vale il titolo continentale di categoria.

Il tabellino di Belgio-Italia 4-5 (dcr)

Marcatori: 84′ Cobiella (B), 89′ Fugazzola (I)

BELGIO (4-2-3-1): Seghers; Moorthamer, Mbavu, Bloondeel, El Morabet; Van Gelder, Dierckx; Onia Seke, Driessen, Nga Kana; Benktib.

ITALIA (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Diallo, Varali, Dattilo; Gasparello (dal 58′ Ballarin), Okon, Biondini; Corigliano (dal 67′ Landi); Perillo, Croci (dal 58′ Casagrande).