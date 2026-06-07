Baldini felice e orgoglioso: “Non sono uno scappato di casa, volevo essere utile alla causa Italia”

Silvio Baldini orgoglioso e felice della sua Italia, giovane e vincente: “Grazie ai ragazzi, a me interessava fare bene non pensare a rimanere CT. Non è un pensiero che ho e né mi appartiene. Come le etichette che nel calcio vengono date…”

Silvio Baldini si è preso la propria rivincita personale, in punta di fioretto, senza polemiche e senza cattiveria ma con la serietà e la schiettezza di chi sa cosa ha fatto, da dove proviene e quanto ha faticato per essere laddove oggi è: Commissario Tecnico della Nazionale Maggiore. Anche se solamente ad interim, anche se dalla prossima settimana rientrerà nelle consegne, riprendendo il posto nella sua Under 21: "Non sono uno scappato di casa, il destino mi ha portato qui ma so il cammino che ho fatto per arrivarci". Poi, il giusto tributo ai ragazzi che ha voluto con sé: "Hanno compreso il valore delle regole".

Baldini e le regole: "Quando sono una risorsa e non uno ostacolo, i ragazzi crescono"

"Quando le regole non sono un ostacolo ma sono un elemento positivo in più e una risorsa, tutto procede per bene e questi ragazzi hanno compreso l'importanza di avere certe regole". Parole e musica di Silvio Baldini che nel post Grecia-Italia si prende la seconda vittoria alla seconda uscita, nelle due amichevoli in cui lui e i suoi ragazzi avevano solamente tutto da perdere e nulla da guadagnare. Due trabocchetti di fine stagione senza motivazioni particolari e in uno dei momenti storici più bassi della storia dell'Italia: "Conosco il valore di questi ragazzi, quando capiscono le cose giuste, acquisiscono un livello maggiore di maturità. Mi auguravo che anche stasera avessimo un po’ di fortuna, perché la fortuna serve sempre".

La rivincita personale di Baldini: "Non sono uno scappato di casa, volevo essere utile"

Poi, il pensiero passa a chi vorrebbe vedere Baldini di nuovo alla guida della Nazionale Maggiore ed è questo il momento giusto per togliersi qualche sassolino, con la consueta classe: "Nel calcio c'è gente che ti affibbia etichette… ma io so di non essere uno scappato di casa. Sì, forse il destino mi ha portato fin qui ma io so perfettamente la fatica, il lavoro e il percorso che ho fatto. Restare come Ct? Non è un discorso o un pensiero che ho e che mi appartiene, io sono soddisfatto e orgoglioso di questi ragazzi. A me interessava semplicemente essere utile alla causa azzurra"