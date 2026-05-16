Dove vedere Juve Stabia-Monza oggi in TV e streaming: orario e formazioni dei playoff di Serie B

Juve Stabia-Monza è l’andata della semifinale playoff che si gioca oggi alle 20, ritorno previsto allo stesso orario il 19 maggio. Diretta TV e in streaming su DAZN.

Juve Stabia-Monza è l'andata della semifinale playoff di Serie B che si gioca oggi alle 20 al Romeo Menti di Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli), il ritorno è previsto per il 19 maggio all'UPower Stadium (allo stesso orario). Chi passa il turno affronta una tra Catanzaro e Palermo nella finalissima per determinare la terza promossa in Serie A assieme al Venezia e al Frosinone.

Il regolamento dei playoff promozione obbliga la Juve Stabia a dare tutto per vincere e imporsi nel doppio confronto col maggior numero di reti rispetto al Monza. Questo perché non sono previsti né supplementari né calci di rigore qualora dovesse persistere la parità tra andata e ritorno: a qualificarsi in finale, così come a essere promosso in Serie A, è la squadra che si è meglio piazzata in campionato al termine della stagione regolare. C'è una sola possibilità, tanto in semifinale quanto in finale, che si disputino i supplementari o i rigori: che le due squadre abbiano terminato il campionato con gli stessi punti in classifica. Ma è ipotesi da scartare in entrambe le semifinali alla luce di questa graduatoria: Monza 76 punti, Palermo 72, Catanzaro 59 e Juve Stabia a 51.

Dove vedere Juve Stabia-Monza e a che ora in diretta TV e streaming

Juve Stabia-Monza è visibile in diretta TV e in streaming solo su DAZN (in chiaro per abbonati). Per assistere al match sul piccolo schermo si potrà usufruire dell'app su una smart tv oppure utilizzare altri dispositivi per decrittare il segnale. Quali? Console Playstation o XBox, oppure Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Juve Stabia-Monza, le probabili formazioni della semifinale playoff di andata

Le scelte di Abate e Bianco per le formazioni di Juve Stabia e Monza, andata della semifinale playoff:

JUVE STABIA (3-5-1-1) Confente; Diakitè, Dalle Mura, Bellich; Carissoni, Correia, Leone, Mosti, Cacciamani; Maistro; Okoro. Allenatore: Abate.

MONZA (3-4-2-1) Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Bakoune, Obiang, Pessina, Azzi; Hernani, Cutrone; Petagna. Allenatore: Bianco.