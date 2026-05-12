Monza-Juve Stabia e Palermo-Catanzaro sono le semifinali dei playoff di Serie B: calendario e tabellone

Definite le semifinali dei playoff di Serie B: la Juve Stabia ha eliminato il Modena, il Catanzaro ha travolto l’Avellino. Ora entrano in scena Monza e Palermo, terza e quarta della regular season, con il vantaggio del miglior piazzamento.

I playoff di Serie B entrano nella fase decisiva. Dopo i due quarti di finale in gara secca, il tabellone per l'ultima promozione in Serie A disponibile è definito: da una parte Juve Stabia-Monza, dall'altra Catanzaro-Palermo. Quattro squadre per un solo posto, quello rimasto libero dopo le promozioni dirette di Venezia e Frosinone.

Il primo verdetto è arrivato dal Braglia, dove la Juve Stabia ha eliminato il Modena vincendo 1-0 in trasferta. Una qualificazione pesantissima, perché i campani partivano con lo svantaggio del peggior piazzamento in classifica: in caso di parità anche dopo i supplementari sarebbero passati gli emiliani. A decidere tutto è stato il gol di Zeroli nel finale, che ha ribaltato il fattore campo e spedito la squadra di Castellammare in semifinale contro il Monza.

Molto più netto il risultato dell'altro quarto: il Catanzaro ha battuto 3-0 l'Avellino al Ceravolo e si è preso la semifinale contro il Palermo. La squadra di Aquilani ha sbloccato la partita con Pontisso, poi l'ha chiusa nel finale con Cassandro e il rigore di Iemmello. Per l'Avellino si è chiusa così la corsa promozione, mentre i calabresi restano dentro al tabellone con una vittoria che pesa anche sul piano psicologico.

Il tabellone delle semifinali dei playoff di Serie B

Le semifinali si giocheranno con partite di andata e ritorno. Il Monza, terzo in regular season, entrerà in scena contro la Juve Stabia: andata sabato 16 maggio al Menti, ritorno martedì 19 maggio in Brianza. Il Palermo, quarto in campionato, affronterà invece il Catanzaro: andata domenica 17 maggio al Ceravolo, ritorno mercoledì 20 maggio al Barbera.

Il regolamento dà un peso enorme alla classifica della stagione regolare. Nelle semifinali, infatti, in caso di parità nel doppio confronto non si va ai rigori: passa la squadra meglio piazzata. Significa che Monza e Palermo avranno un vantaggio concreto rispetto a Juve Stabia e Catanzaro. Lo stesso principio varrà anche in finale, con il ritorno in casa della squadra che ha chiuso più avanti in classifica.

Calendario playoff Serie B: quando si giocano semifinali e finale

Il programma è già fissato. Le semifinali di andata sono Juve Stabia-Monza sabato 16 maggio alle 20 e Catanzaro-Palermo domenica 17 maggio alle 20. I ritorni si giocheranno martedì 19 maggio, sempre alle 20, con Monza-Juve Stabia, e mercoledì 20 maggio con Palermo-Catanzaro.

E anche la finale playoff si disputerà in due gare: andata domenica 24 maggio, ritorno venerdì 29 maggio. In palio c'è l'ultimo posto nella prossima Serie A. Il Monza parte con il miglior piazzamento, il Palermo con il fattore classifica dalla sua parte rispetto al Catanzaro, ma i quarti hanno già ricordato che nei playoff il vantaggio esiste solo finché qualcuno non lo cancella in campo.