Playoff Serie B oggi in TV, dove vedere Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino: gli orari delle partite

È tempo di playoff. Iniziano quelli di Serie B, che dovranno a fine mese decretare la terza squadra promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone. Si parte oggi, in questo martedì 12 maggio, con le partite secche del turno preliminare che vedranno protagoniste le squadre che si sono classificate dal quinto all'ottavo posto. In campo Modena-Juve Stabia, alle 18:45, e Catanzaro-Avellino, alle 21. Chi vincerà si qualificherà per le semifinali, ad attenderle il Palermo e il Monza. Diretta TV su DAZN e LaB Channel.

Modena-Juve Stabia: l'orario e il canale TV

Il Modena sesto classificato ospita la Juve Stabia, settima dopo un grandissimo campionato, vissuto anche con notevoli difficoltà societarie. La partita si gioca in casa del Modena e prenderà il via alle ore 18:45. Diretta TV in esclusiva su DAZN, così anche per lo streaming. In caso di pareggio passa al turno successivo il Modena. Perché il regolamento in caso di pari al 90′ premia la squadra meglio classificata al termine della stagione.

Catanzaro-Avellino: orario e dove vederla in TV

Il Catanzaro quinto in campionato per il terzo anno consecutivo vivrà i playoff. Al Ceravolo ospiterà l'Avellino, che con Ballardini è passato dalla zona retrocessione a quella promozione in pochissime settimane. Partita aperta che prenderà il via alle ore 21. Anche in questo caso se si pareggia passa la squadra meglio classificata. Diretta TV su DAZN, così come lo streaming, ma anche su LaB Channel, canale visibile su Prime Video.

Chi si qualifica in semifinale in caso di pareggio nelle gare di oggi: il regolamento

Il regolamento dà un piccolo grande vantaggio a chi si è meglio classificato in campionato. Ciò vale sia per le gare odierne, i preliminari dei playoff, sia per le semifinali e la finale. In Catanzaro-Avellino e Modena-Juve Stabia in caso di parità al 90′ si disputerebbero i tempi supplementari, in caso di ulteriore parità però niente rigori, ma qualificazione per chi si è meglio classificato in campionato. Sarà così anche per semifinali e finale, che però si giocheranno sulla doppia sfida.

Il calendario dei preliminari dei playoff di Serie B: le gare in programma oggi

Modena-Juve Stabia: martedì 12 maggio, ore 18:45

Catanzaro-Avellino: martedì 12 maggio, ore 21:00