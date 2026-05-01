Chi va in Serie A e ai playoff promozione in Serie B, tutte le combinazioni nella penultima giornata

Mancano due giornate al termine del campionato di Serie B. Tra questo venerdì, 1 maggio e il prossimo venerdì tutto sarà decisivo. Si scopriranno le due squadre promesse direttamente in Serie A, le tre retrocesse e le squadre che disputeranno playoff e playout. La 37ª giornata potrebbe decretare la promozione o meglio il ritorno in A del Venezia, pronto a ritornare nel gotha dopo un anno di purgatorio.

Venezia a un passo dalla promozione in Serie A

Il campionato di vertice è stato di altissimo livello. Una lunga galoppata con quattro squadre che hanno allungato pesantemente sulla concorrenza. A due giornate dalla fine la classifica recita: Venezia 78, Frosinone e Monza 75, Palermo 69. I rosanero rimarranno quarti e possono già concentrarsi sui playoff. Il Venezia vincendo in casa dello Spezia sarebbe aritmeticamente promosso. Ma anche un pareggio potrebbe bastare se una tra Monza e Frosinone contemporaneamente non otterrà i tre punti. Stroppa si prepara a vincere un altro campionato.

Monza e Frosinone in lotta per l'altra promozione diretta in Serie A

Sul filo brianzoli e ciociari, che in Serie A mancano da poco tempo, sono pronti a ritornare. Ma per farlo devono vincere le ultime due partite guardando a cosa fa l'altra squadra. Monza e Frosinone hanno 75 punti a testa. In caso di parità di punti salirebbe il Monza che è in vantaggio negli scontri diretti. La classifica avulsa dà un aiuto alla squadra di Paolo Bianco.

Le squadre in lizza per i playoff di Serie B

Ai playoff da testa di serie numero uno ci sarà una tra Venezia, Monza e Frosinone, cioè quella che non otterrà la qualificazione diretta. Sicuro di disputarli il Palermo, che arriverà quarto e partirà dalle semifinali. Quinto e ancora una volta ai playoff è il Catanzaro, che partirà dal turno preliminare. Ai playoff anche il Modena, sesto, ma non ancora certo del piazzamento. Vicinissimo al traguardo, seppur non ancora matematico, è la Juve Stabia, che li ha già disputati l'anno scorso. Gli stabiesi hanno 50 punti cinque di vantaggio sul Cesena, nono classificato e prima delle escluse. Il Cesena si gioca l'ultimo posto con l'Avellino, che con Ballardini è passata dalla zona retrocessione a quella playoff. Anche Carrarese, Mantova e Sampdoria hanno per la matematica i playoff.