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Chi va in Serie A e ai playoff promozione in Serie B, tutte le combinazioni nella penultima giornata

Si disputa oggi la 37ª giornata di Serie B, la penultima. Il Venezia potrebbe già oggi essere promosso. Lotta sul punto tra Monza e Frosinone. Palermo, Catanzaro e Modena ai playoff, con altri due posti da assegnare.
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A cura di Alessio Morra
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Mancano due giornate al termine del campionato di Serie B. Tra questo venerdì, 1 maggio e il prossimo venerdì tutto sarà decisivo. Si scopriranno le due squadre promesse direttamente in Serie A, le tre retrocesse e le squadre che disputeranno playoff e playout. La 37ª giornata potrebbe decretare la promozione o meglio il ritorno in A del Venezia, pronto a ritornare nel gotha dopo un anno di purgatorio.

Venezia a un passo dalla promozione in Serie A

Il campionato di vertice è stato di altissimo livello. Una lunga galoppata con quattro squadre che hanno allungato pesantemente sulla concorrenza. A due giornate dalla fine la classifica recita: Venezia 78, Frosinone e Monza 75, Palermo 69. I rosanero rimarranno quarti e possono già concentrarsi sui playoff. Il Venezia vincendo in casa dello Spezia sarebbe aritmeticamente promosso. Ma anche un pareggio potrebbe bastare se una tra Monza e Frosinone contemporaneamente non otterrà i tre punti. Stroppa si prepara a vincere un altro campionato.

Monza e Frosinone in lotta per l'altra promozione diretta in Serie A

Sul filo brianzoli e ciociari, che in Serie A mancano da poco tempo, sono pronti a ritornare. Ma per farlo devono vincere le ultime due partite guardando a cosa fa l'altra squadra. Monza e Frosinone hanno 75 punti a testa. In caso di parità di punti salirebbe il Monza che è in vantaggio negli scontri diretti. La classifica avulsa dà un aiuto alla squadra di Paolo Bianco.

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Le squadre in lizza per i playoff di Serie B

Ai playoff da testa di serie numero uno ci sarà una tra Venezia, Monza e Frosinone, cioè quella che non otterrà la qualificazione diretta. Sicuro di disputarli il Palermo, che arriverà quarto e partirà dalle semifinali. Quinto e ancora una volta ai playoff è il Catanzaro, che partirà dal turno preliminare. Ai playoff anche il Modena, sesto, ma non ancora certo del piazzamento. Vicinissimo al traguardo, seppur non ancora matematico, è la Juve Stabia, che li ha già disputati l'anno scorso. Gli stabiesi hanno 50 punti cinque di vantaggio sul Cesena, nono classificato e prima delle escluse. Il Cesena si gioca l'ultimo posto con l'Avellino, che con Ballardini è passata dalla zona retrocessione a quella playoff. Anche Carrarese, Mantova e Sampdoria hanno per la matematica i playoff.

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