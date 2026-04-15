La classifica di Serie C rischia di cambiare a 2 giornate dalla fine con l’esclusione della Ternana

La liquidazione volontaria può portare della Ternana all’estromissione dal girone B a due giornate dalla fine e alla cancellazione dei risultati. Il duello Arezzo-Ascoli per la B diretta e zona playoff stravolte: possibili effetti a catena su promozioni e retrocessioni.

La Ternana è a un passo dall’esclusione dal campionato di Serie C: quella odierna è una giornata decisiva, che potrebbe portare alla riscrittura completa del girone B e dei suoi verdetti stagionali. Non sarebbe il primo caso in stagione, visto che nello stesso girone quest'anno è stato escluso anche il Rimini: una situazione davvero surreale che potrebbe cambiare tutto e modificare le sorti di quasi tutte le squadre del raggruppamento.

Dopo l’uscita di scena di Stefano Bandecchi e il passaggio di proprietà tra diversi investitori fino alla famiglia Rizzo, la situazione economica del club si è progressivamente aggravata. In questo contesto ha pesato anche il rallentamento del progetto della clinica collegata allo stadio, inizialmente centrale per attrarre capitali ma poi divenuto sempre più incerto.

La scelta di procedere con la liquidazione volontaria ha ulteriormente complicato lo scenario: a differenza di altre procedure concorsuali, comporta l’interruzione immediata dell’attività sportiva, mettendo seriamente a rischio la regolare conclusione della stagione a sole due giornate dal termine.

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Ternana rischia l'esclusione dalla Serie C: la classifica può essere riscritta a due giornate dalla fine

In caso di esclusione, la classifica verrebbe completamente ridisegnata, con la cancellazione dei risultati ottenuti contro la Ternana, come già avvenuto in passato in situazioni simili. L’effetto più evidente riguarderebbe la vetta del girone: oggi Arezzo e Ascoli sono appaiate in testa alla classifica con 74 punti, ma la rimozione dei punti conquistati contro gli umbri consegnerebbe agli amaranto un vantaggio di cinque punti, rendendo di fatto sempre più vicina la promozione diretta in Serie B.

Uno scenario che stravolgerebbe anche la griglia playoff e potrebbe incidere perfino sulla zona retrocessione, fino all’ipotesi estrema di una sola squadra destinata a scendere di categoria. Una situazione, l'ennesima in Serie C, a dir poco disastrosa sia per il club umbro che per l'intero campionato.